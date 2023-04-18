В сотрясаемом скандалами театре в Улан-Удэ сменился директор









Так он хотел привлечь внимание к накопившимся в учреждении проблемам. Актёр заявил: его пытаются уволить вот уже почти год – с мая 2022-го. У самого Артура и многих его коллег В марте в Русдраме разгорелся громкий скандал. Известный актёр Артур Шувалов предпринял попытку самоубийства прямо после спектакля, причём на глазах у зрителей.Так он хотел привлечь внимание к накопившимся в учреждении проблемам. Актёр заявил: его пытаются уволить вот уже почти год – с мая 2022-го. У самого Артура и многих его коллег не сложились отношения с новым художественным руководителем Вячеславом Дьяченко и уже бывшим теперь директором Русдрама Натальей Светозаровой. Нашумевший инцидент, который вышел на федеральный уровень, ранее прокомментировали и в Минкульте Бурятии, и в самом театре.





Наталья Светозарова руководила театром три с лишним года – с октября 2019-го

В Русском драматическом театре имени Н. А. Бестужева в Улан-Удэ сменилось руководство. Исполняющей обязанности директора стала Любовь Мункуева, которая до этого была замдиректора по финансовым и организационным вопросам.На эту должность её назначили приказом Минкульта РБ от 17 апреля, сообщили в пресс-службе Русдрама. Предшественница же Мункуевой – Наталья Светозарова – написала заявление об увольнении по собственному желанию.- Всё обдуманно и взвешенно, – рассказала она в соцсетях. – Не скрою – очень больно. Я реально люблю наш театр и всех, кто служит ему. Искать финансовую подоплёку можно всегда и везде. Но за три с половиной года у меня было столько проверок, что самой не верится. Ни одно учреждение культуры так не проверяется.