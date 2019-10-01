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Русский драмтеатр в Улан-Удэ возглавила Наталья Светозарова

Русский драмтеатр в Улан-Удэ возглавила Наталья Светозарова
Власть, 
Министр культуры Бурятии подписала приказ о назначении

Сегодня министр культуры Бурятии Соелма Дагаева подписала приказ о назначении Натальи Светозаровой на должность директора Русского драматического театра им. Бестужева. Завтра Светозарова встретится с коллективом. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе театра.

Как сообщал «Байкал-Daily», на недавней пресс-конференции худрук театра Сергей Левицкий подтвердил информацию о том, что новым директором станет Наталья Светозарова.

- Наталья Николаевна занимается исключительно экономической частью в сфере культуры, она профессионал. У театра два руководителя – их права и полномочия, скажем так, паритетные. Но у каждого своя ниша - то есть директор отвечает за финансовую и хозяйственную часть, художественный руководитель отвечает за репертуарную политику, художественную часть и за институциональную составляющую. Насколько я понимаю, у Натальи Николаевны нет притязаний в творческой сфере, потому что она, собственно, не оттуда. Мы испытываем надежды на лучшие перемены в связи с её приходом, - поделился Сергей Левицкий.

15 сентября после продолжительной болезни ушёл из жизни директор театра имени Бестужева Пётр Степанов.

Справка:

Наталья Николаевна Светозарова родилась и выросла в Улан-Удэ. В 1989 году окончила ВСТИ, в 1996 году получила второе высшее образование в ВСГТУ по специальности «организация и управление производством» с квалификацией «экономист».

С 1995 года работала в министерстве финансов Республика Бурятия. С 2002 года возглавляла отдел бюджетной политики и реформирования министерства финансов Республика Бурятия.

С 2009 года была первым заместителем министра культуры Бурятии, 23 августа прошлого года стало известно, что она уволилась по собственному желанию.

С 2018 года Наталья Светозарова работала помощником депутата Госдумы Николая Будуева.

Замужем, воспитывает двоих детей.
назначение Русский драмтеатр
 
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