Русский драмтеатр в Улан-Удэ возглавила Наталья Светозарова

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Профсоюзы наградили начальника вневедомственной охраны Бурятии Власть, На торжественном собрании, посвящённом 85-летию Бурятского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания, представители Росгвардии Бурятии поздравили коллектив с юбилеем

В Бурятии главе села объявили административное предупреждение Власть, Прокуратура Бичурского района по информации управления Росреестра проверила деятельность органов местного самоуправления при направлении ответов на межведомственные запросы