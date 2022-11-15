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Вокруг нового худрука Русдрама в Улан-Удэ разгорается скандал

Вокруг нового худрука Русдрама в Улан-Удэ разгорается скандал
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Актёры пожаловались на него в Минкульт и потребовали извинений за неосторожную фразу

Актёров Русского драматического театра имени Бестужева возмутило интервью, которое недавно дал телеканалу АТВ новый художественный руководитель Вячеслав Дьяченко. Они даже направили открытое письмо главе Минкульта Бурятии Соелме Дагаевой с просьбой повлиять на него.

Как выяснилось, новоиспечённый худрук, отвечая в эфире программы «Актуальная тема» (12+) на вопрос о том, как у него складываются отношения с труппой, сделал сравнение, которое ряд артистов посчитали нелестным.

- В отношении артистов – вы знаете, по-моему, ещё с греческих времён это такая же профессия, как профессия женщин в древности. Ничего не поменяется, – заявил Дьяченко.

Актёры сообщили, что это глубоко оскорбило их и задело как профессионалов, работников государственного учреждения культуры и личностей.

- Высказывание подобного характера в медиапространстве в адрес артистов, тем более –подчинённых, мы считаем недопустимым для руководящего лица, – говорится в обращении.

А ещё новый худрук заявил, что «артист – это существо в любом случае подневольное». Актёры же отметили, что они не «существа». Любой из них – это ценный кадр, творческая единица и лицо театра.

Ещё одна фраза, возмутившая «бестужецев» – про то, что зритель «меньше всего любит умную режиссуру» – мол, её предпочитает только определённая небольшая прослойка, которая «хочет заумного театра». А простому зрителю «нужно рассказать хорошую историю, вкусную, интересную», чтобы он «втянулся и сопереживал» героям.

По мнению актёров, Дьяченко оскорбил людей, которые много лет ходили в театр на спектакли с действительно умной режиссурой и принизил их интеллектуальный уровень. А ещё труппа Русдрама опасается, что постановки без «умной режиссуры» займут доминирующую позицию в репертуаре театра и на них даже не будут обращать внимание известные театральные критики и эксперты известных фестивалей вроде «Золотой маски».

В театре переживают и из-за того, что из репертуара могут исчезнуть подростковые спектакли, а ведь это важная часть работы с молодёжью. «Бестужевцы» заявили, что не хотят слышать подобные оскорбительные сравнения их профессии от руководства и потребовали от худрука публичных извинений перед ними и зрителями.

«Байкал-Daily» обратился за комментарием в Русский драмтеатр. Сам Дьяченко пообещал прокомментировать ситуацию позднее.
Русский драмтеатр

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