Почти половина улан-удэнцев выступили за ограничения для самокатчиков

Горожане считают, что им нужно запретить езду по тротуарам









Самокаты заполонили Улан-Удэ прошлой весной. Встретить их можно было практически на каждом углу. Чтобы воспользоваться двухколёсным транспортом, достаточно скачать специальное приложение, зарегистрироваться там, отсканировать QR-код на руле, выбрать подходящий тариф, «привязать» банковскую карту для оплаты, нажать кнопку «забронировать», а после – «разблокировать».

Каждый второй житель бурятской столицы (48%) поддерживает законодательные ограничения для любителей обычных и электросамокатов. Это выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» во время опроса, который проводился с 24 марта по 3 апреля.Среди сторонников такого подхода больше женщин, чем мужчин (60% и 48% соответственно). А респонденты от 35 до 44 лет выступают за ограничения чаще, чем более молодые и более зрелые. Только 13% наших земляков считают, что не нужно чинить препятствия любителям таких девайсов.Улан-удэнцы уверены: устройства на колёсах нужно запретить несовершеннолетним, а сами самокатчики от 18 лет и старше должны передвигаться на определённой скорости, причём только по специально оборудованным дорожкам (полосам), а не по пешеходным зонам и тротуарам. Кроме того, по мнению опрошенных, следует ввести для них штрафы за нарушения и обязательный экзамен и выдавать удостоверение по типу водительского.