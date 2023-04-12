Стали известны подробности загадочной гибели двух коров и быка в Бурятии

Хозяйка оставила их без присмотра
Первыми о произошедшем рассказали представители регионального отделения Народного фронта. На место отправилась комиссия из сотрудников МВД, ветеринарных специалистов и представителей районной администрации.
Владелица КРС призналась, что 11 апреля отпустила животных на неорганизованный выпас. Две коровы и бык домой так и не вернулись. Оставленный без присмотра скот забрёл на территорию теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.
- Предположительно, животные погибли от отравления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарные специалисты отобрали патматериал для исключения у них заразных болезней и установления причин падежа, – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что неорганизованный выпас сельхозживотных чреват серьёзными последствиями, включая ДТП с их участием. Жителям республики, оставившим скотину без присмотра, грозят штрафы. Их размер колеблется от 1 до 5 тысяч для физических, от 2 до 6 тысяч – для должностных и от 4 до 10 тысяч рублей – для юридических лиц.