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Стали известны подробности загадочной гибели двух коров и быка в Бурятии

Стали известны подробности загадочной гибели двух коров и быка в Бурятии
Происшествия,  Фото:Управление ветеринарии Бурятии
Хозяйка оставила их без присмотра

Около железнодорожной станции Загустай в Селенгинском районе Бурятии произошёл падёж скота. Рядом с водным каналом обнаружили бычка и сразу двух мёртвых коров, одна из которых отелилась буквально месяц назад. Местные жители предположили, что они погибли от отравления химикатами, которые вроде как используют в расположенных неподалёку теплицах.




Первыми о произошедшем рассказали представители регионального отделения Народного фронта. На место отправилась комиссия из сотрудников МВД, ветеринарных специалистов и представителей районной администрации.

Владелица КРС призналась, что 11 апреля отпустила животных на неорганизованный выпас. Две коровы и бык домой так и не вернулись. Оставленный без присмотра скот забрёл на территорию теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.

- Предположительно, животные погибли от отравления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарные специалисты отобрали патматериал для исключения у них заразных болезней и установления причин падежа, – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что неорганизованный выпас сельхозживотных чреват серьёзными последствиями, включая ДТП с их участием. Жителям республики, оставившим скотину без присмотра, грозят штрафы. Их размер колеблется от 1 до 5 тысяч для физических, от 2 до 6 тысяч – для должностных и от 4 до 10 тысяч рублей – для юридических лиц.
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