Нацпарк в Бурятии набирает волонтёров

Волонтёры помогут убрать мусор и построить новые экотропы



Национальный парк «Тункинский» ищет волонтёров в возрасте от 18 лет и старше для участия в экологической смене, которая пройдёт в июне.



- Открыт набор волонтёров на участие в экологической смене программы мобильности от АВЦ на базе национального парка «Тункинский». Экологическая смена пройдет с 13 по 25 июня, - сообщили в нацпарке.



Команда волонтеров будет помогать сотрудникам в обустройстве экологических троп «Тропа здоровья» и «Пик Любви». Они расчистят тропы от строительных материалов, уберут старые конструкции вдоль экологической тропы, обустроят и покрасят беседки для отдыха.



Принять участие в экоакции могут все граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет и старше, имеющие опыт волонтёрской деятельности в экологической сфере и прошедшие онлайн-курс «Эковолонтёрство – первый шаг для спасения планеты» на сайте «Добро.Университет».



Регистрация продлится до 14 мая на сайте https://dobro.ru/event/10352674



