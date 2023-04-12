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Стартовал республиканский конкурс «Люблю тебя, Бурятия!»

Стартовал республиканский конкурс «Люблю тебя, Бурятия!»
Общество,  Фото:pixabay.com
Детей просят нарисовать оригинальные работы о своём регионе

10 апреля стартовал республиканский конкурс рисунков «Люблю тебя, Бурятия!», приуроченный к столетию республики. В нём могут участвовать дети в возрасте от 7 до 16 лет.

Мероприятие проводится в четыре этапа. На первом этапе с 10 апреля по 12 мая проходит дистанционный приём работ на электронную почту: [email protected] с пометкой «Бурятия». Во течение второго этапа с 29 мая в Улан-Удэ откроется выставка работ в художественном музее им. Ц.С. Сампилова. На третьем этапе с 12 мая по 19 мая состоится голосование жюри. В финальном этапе, 19 мая определят победителей конкурса.

На конкурсный отбор принимаются фотографии живописных, графических работ на тему «Бурятия» (акварель, масло, мелки, цветные карандаши и т.д.). Работа должна быть оригинальной, перерисованные работы из интернета не допускаются к участию. Работы, не соответствующие требованиям конкурса, к участию также не принимаются.

Конкурс проведут в трёх возрастных номинациях: 7-9 лет, 10-12 лет и 13-16 лет. В каждой возрастной группе будет 4 призовых места. Кроме этого, 20 лучших работ, не получившие призовые места, будут отобраны для экспозиции на выставку в художественном музее.

Победители награждаются дипломами. Участники награждаются сертификатами. Педагоги, подготовившие победителя или лауреата конкурса, отмечаются благодарностями. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
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