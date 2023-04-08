Певица из Бурятии прошла слепые прослушивая в шоу «Голос»

34-летняя педагог по вокалу и композитор из Бурятии Виктория Орбодоева, которая сейчас живёт и работает в Москве, выступила на телешоу «Голос» на Первом канале (возрастное ограничение – 12+). Выпуск с ней зрители увидели вчера, в пятницу, 7 апреля.
Уроженка Бурятии исполнила песню Адель Easy on Me. Исполнение было душевным, которое дополнялось национальном колоритом. Обаятельная Виктория предстала перед жюри в изумительном этническом наряде с роскошной причёской. Но её образ жюри увидели только после исполнения песни, во время слепого прослушивания к исполнительнице никто из них не повернулся. В обратном случае это обозначало бы дальнейшее участие в шоу.
После жюри объяснили свою позицию. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) признался, что ему «чуть-чуть мне не хватило». Такого же мнения оказались и его коллеги.
- Первая часть была изумительная. В конце мне не хватило мощности в вашем голосе, силы. Этого требовала сама аранжировка, которую вы предложили нам. Чуть-чуть мне не хватило. А так гениально было, - признался Баста. – Вы украли у нас сердце, потом вернули на место.
- Согласен, всё начиналось очень прекрасно, здорово вообще. Вы посвятили в какую-то таинственность такую. И потом слишком ровно всё шло. Но это было очень красиво. Конечно, вас надо воспринимать ещё визуально, в том числе, - поделился мнение Владимир Пресняков.
- Такое ощущение что что-то развалилось в процессе, стресс, наверное, что-то подпортил, - высказался Антон Беляев, российский музыкант, основатель и фронтмен Therr Maitz.
- Было ощущение что вы ещё в принципе в поиске: в поиске нот, в поиске импровизации какой-то. Чего не скажешь о первой части, где вы как раз та самая рыба в воде, чувствовали себя абсолютно свободно. Там голос, что называется, стоит на месте: он там гибки, он там податливый, он там душевный. А потом как будто что-то … - сказала певица Полина Гагарина.
Девушка поблагодарила жюри за оценку её способностей и обняла каждого из них. За Викторию переживала группа поддержки, они стояли за кулисами, кто-то даже молился во время её выступления.
В комментариях зрители шоу «Голос» разделились во мнениях. Кто-то посчитал, что Виктория «не дотянула», а кто-то категорически не согласился с мнением жюри:
«Не понятно, конечно, по какому принципу отбирают. Порой что-то мяукают занудно под нос или кривляются или кричат, а не поют, искажают язык... И к ним поворачиваются. Здесь участник и свою культуру прекрасно представил, и показал себя в современной композиции. Приятно было смотреть и слушать. Очень странно, что никто не повернулся. Видимо, профессионалам виднее, точнее, слышнее»,
«Трудно этим наставникам, когда встречаются с непривычным для них, когда не попса, когда не умца-умца, когда пытались свои паттерны и шаблоны встроить в другую реальность»,
«Очень жаль. Наверно, и правда стоило народную песню выбрать»,
«Не поняла, почему не повернулись...»,
«Лучшая за весь сезон! Судьи испугались, что поёт лучше них», - считают одни.
«Надо было продолжать как с самого начала и ничего не менять. Была гармоника...»,
«Не вошла в образ, видно было музыка сама по себе, девушка сама по себе. И в конце особенно я поймала её взгляд будто она ждала, когда ж это закончится. Не удачно подобранное произведение и над вокалом ещё трудится много»,
«Голос очень сильный, красивый и интересный, но песню Адель нужно было доработать, отрепетировать лучше»,
«Я реально не понял номер, песня никак не сочеталась. Простите, но для меня совершенно мимо».
Шоу «Голос» состоит из шести этапов. Первым этапом для участников, прошедших предварительный отбор, становятся слепые прослушивания. Участники выступают по одному с живым аккомпанементом. Наставники не видят участников, но слышат и оценивают их голоса. Любой наставник может взять исполнителя в свою команду. Если участника выбрали несколько наставников, то он сам выбирает, в чью команду идти. К концу этапа в каждой из четырёх команд окажется по 14 участников.
Далее идут «Поединки», затем «Нокауты», четвертьфиналы, полуфиналы и финал.