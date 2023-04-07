На шоу «Голос» на Первом канале впервые прозвучит народная бурятская песня

Это уже 11-й сезон популярного телепроекта. Он стартовал в начале марта. Участников оценивают Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Антон Беляев и рэпер Баста (Василий Вакуленко). А ведущей в этот раз стала телезвезда Яна Чурикова.





34-летняя педагог по вокалу и композитор из Бурятии Виктория Орбодоева, которая сейчас живёт и работает в Москве, примет участие в телешоу «Голос» на Первом канале (). Выпуск с ней покажут уже в пятницу, 7 апреля. Об этом сообщила в соцсетях сама девушка.- Наконец-то! Впервые в истории шоу прозвучит отрывок бурятской народной песни, – написала Виктория на своей странице во «ВКонтакте», признавшись, что ей «страшно».