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На шоу «Голос» на Первом канале впервые прозвучит народная бурятская песня

На шоу «Голос» на Первом канале впервые прозвучит народная бурятская песня
Общество,  Фото:личная страница Виктории Орбодоевой
Её исполнит уроженка республики

34-летняя педагог по вокалу и композитор из Бурятии Виктория Орбодоева, которая сейчас живёт и работает в Москве, примет участие в телешоу «Голос» на Первом канале (возрастное ограничение – 12+). Выпуск с ней покажут уже в пятницу, 7 апреля. Об этом сообщила в соцсетях сама девушка.

- Наконец-то! Впервые в истории шоу прозвучит отрывок бурятской народной песни, – написала Виктория на своей странице во «ВКонтакте», признавшись, что ей «страшно».

Это уже 11-й сезон популярного телепроекта. Он стартовал в начале марта. Участников оценивают Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Антон Беляев и рэпер Баста (Василий Вакуленко). А ведущей в этот раз стала телезвезда Яна Чурикова.

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