Подписчики депутата Госдумы от Бурятии поддерживают полный запрет вейпов

Более 80% во «Вконтакте» и 70% в телеграм-канале



Опрос запустил 4 апреля в своих социальных сетях депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Проголосовать могут читатели его страниц и репостов из них.

«Совет Государственной Думы принял решение о необходимости полного запрета вейпов, - сообщил он. - Поправки по данному вопросу мы можем внести в правительственный законопроект уже в ближайшее время. Поддерживаете ли вы данное решение?».

На момент публикации полностью поддержали позицию совета Госдумы 83% из 568 проголосовавших во «Вконтакте». В телеграм-канале депутата и репостах из него - 73% из 5634 голосов.

Против – 5,65 и 10% соответственно.

7,6% пользователей соцсети «Вконтакте» считают, что «нужно усилить ограничительные меры, но не запрещать». В телеграм-канале таких 13%.

«Байкал-Daily» сообщал в конце марта, что большинство жителей Улан-Удэ поддерживают полный запрет продажи вейпов. Опрос проводил портал SuperJob.

С просьбой поддержать запрет вейпов к премьер-министру Михаилу Мишустину 23 марта обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе ежегодного отчета правительства РФ. Глава кабинета министров России согласился поработать над вопросом. Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму в январе 2022 года.



