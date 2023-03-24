Премьер Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о полном запрете вейпов

В Бурятии хотят штрафовать за их продажу подросткам



С просьбой поддержать запрет вейпов к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе ежегодного отчета правительства РФ. Доклад председатель правительства представил его 23 марта.

- Михаил Владимирович (Мишустин – прим.), надо поддержать. Детей надо спасать, потому что пагубная привычка: все ходят с этими устройствами. Понятно, никто не может ответить, насколько (они- прим.) вредны, - сказал Володин.

Председатель правительства России согласился поработать над вопросом. Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдму в январе 2022 года.

В Бурятии же депутаты Народного Хурала озаботились проблемой растущей популярности безникотиновой бестабачной курительной продукции в конце февраля этого года. А на очередной сессии в апреле планируют принять закон об ответственности за вовлечение несовершеннолетних граждан в процесс употребления вейпов. Нарушителям будет грозить административный штраф до 3 тысяч рублей, а должностным лицам – до 20 тысяч рублей.

Законопроект подготовлен Минобрнауки Бурятии. Поправки должны дополнить принятый ещё в 2017 году закон республики «Об ограничении на территории РБ розничной продажи несовершеннолетним безникотиновой бестабачной курительной продукции».

В соцсетях и СМИ отмечали, купить отраву в Улан-Удэ для подростков не проблема. Например, сообщал АТВ в январе, на первом этаже дома по улице Ленина, 63 курительные жидкости без проблем продавали многим несовершеннолетним, несмотря на запрет и предупреждение на входе. Магазин находится рядом со зданием Народного Хурала за сквером с бюстом Андрея Модогоева. У него постоянно днём "пасутся" местные школьники.

В Бурятии в начале марта работала «горячая линия» по выявлению точек продажи несовершеннолетним вейпов. За их продажу несовершеннолетним продавцу грозит административный штраф - на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей

На сессии 28 февраля парламентарии Бурятии решили также штрафовать тех, кто вовлекает детей и подростков в «газовую» токсикоманию. Речь идёт о наказании для тех, кто купил такой товар детям по их же просьбе или, к примеру, просто решил угостить. Число жертв газовой токсикомании – сниффинга – в Бурятии продолжает расти, заявили авторы инициативы.