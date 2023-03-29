Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет
Полный запрет вейпов в России поддерживают каждый 2 из 3 жителей Улан-Удэ. Закономерно, что сами курильщики электронных сигарет чаще всего выступают против столь радикальных мер. К такому выводу пришли организаторы опроса – представители портала SuperJob.
Против полного запрета выступают 18%: по их мнению, в случае запрета неизбежен возврат курильщиков к не менее вредным традиционным сигаретам, а кроме того, запрет создаст условия для нелегальной торговли.
Сами курильщики вейпов поддерживают запрет почти в три реже, чем некурящие, и в два с половиной раза реже, чем те, кто курит обычные сигареты.
Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (71%), а меньше всего — среди респондентов моложе 34 лет (54%), то есть представителей того поколения, которое, по мнению депутатов, «надо спасать».
Женщины одобряют тотальный запрет вейпов чаще мужчин (70% против 52%).
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о полном запрете продажи вейпов.
Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму в январе 2022 года.
Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают полный запрет продажи вейпов
Общество, Фото:
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