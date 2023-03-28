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В Улан-Удэ создали «Карту первых свиданий»

В Улан-Удэ создали «Карту первых свиданий»
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожанам предлагают поделиться своей историей с авторами проекта

В столице Бурятии презентован очередной креативный проект. Летом 2021 года библиотека имени Н. Нимбуева обратилась в соцсетях к подписчикам с просьбой не только рассказать о своих первых или наиболее запомнившихся свиданиях, но и указать место, где это произошло.

К каждой из этих историй художники проекта Айгуль и Настя нарисовали иллюстрацию-комментарий. Также было решено дополнить рассказ описанием места, где всё произошло. А чтобы проект стал ещё ближе и роднее городу, истории горожан перевели на бурятский язык.

Теперь все иллюстрации и места можно посмотреть на сайте проекта «Карта первых свиданий Улан-Удэ». А можно даже и дойти до них и вспомнить своё «первое свидание».

- А если вы хотите, чтобы и ваша история нашла место на карте, то поделитесь ею с авторами проекта. Ведь искренние чувства и реальные случаи не менее важны, чем отмеченные на туристической карте достопримечательности, - сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия Улан-Удэ проект библиотека свидание карта

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