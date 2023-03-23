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В Бурятии затянули со строительством новой школы

В Бурятии затянули со строительством новой школы
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Прокуратура выявила нарушение при реализации национального проекта «Образование»

Прокуратура выявила нарушение закона о госзакупках при строительстве школы на 360 мест в селе Орлик Окинского района Бурятии. Объект построили в рамках национального проекта «Образование».

- Установлено, что в нарушение условий контракта подрядчиком – обществом с ограниченной ответственностью ООО «Регион Строй» нарушены сроки проведения работ по строительству школы, - сообщает прокуратура Бурятии.

Генеральный директор общества получил представление прокурора. Оно удовлетворено, сейчас работы по государственному контракту завершены.


В отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ».

Руководитель юридического лица привлечён к административной ответственности в виде предупреждения, уточнили в прокуратуре.


Как сообщал «Байкал-Daily», новое здание школы в Орлике рассчитано на 360 мест. На строительство и на закупку оборудования потратили 700 млн рублей.

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