В Бурятии близится к завершению строительство школы в Орлике

В одном из самых отдалённых районов Бурятии – Окинском – дети и взрослые скоро могут оценить красоту и удобство нового здания школы на 360 мест. Её строят в селе Орлик. Подобная школа была уже построена в тункинском посёлке Аршан, в окружении величественных гор.
- В селе Орлик из окон школы открывается великолепный пейзаж. Школа удачно расположена. Проектировщики постарались на все 100 процентов. В эти морозные дни в здании очень тепло, новая газовая котельная работает в полную силу, - делится впечатлениями зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Сейчас в школе ведётся внутренняя отделка, завершается устройство внутренних сетей водоснабжения. Рабочие расставляют мебель, устанавливают интерактивные доски. В пищеблоке монтируют новая техника - индукционные плиты вместо чугунных.
- В связи с отдалённостью района и сложной логистикой график строительства немного нарушился. Сейчас работы идут в ускоренном темпе, на улице рабочие сменяют друг друга практически каждые 20 минут, - добавил зампред.
Общая сумма, затраченная на строительство новой школы вместе с оборудованием, составила более 700 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии идёт строительство 17 новых школ.