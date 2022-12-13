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В Бурятии близится к завершению строительство школы в Орлике

В Бурятии близится к завершению строительство школы в Орлике
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгения Луковникова
Она будет рассчитана на 360 мест

В одном из самых отдалённых районов Бурятии – Окинском – дети и взрослые скоро могут оценить красоту и удобство нового здания школы на 360 мест. Её строят в селе Орлик. Подобная школа была уже построена в тункинском посёлке Аршан, в окружении величественных гор.

- В селе Орлик из окон школы открывается великолепный пейзаж. Школа удачно расположена. Проектировщики постарались на все 100 процентов. В эти морозные дни в здании очень тепло, новая газовая котельная работает в полную силу, - делится впечатлениями зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



Сейчас в школе ведётся внутренняя отделка, завершается устройство внутренних сетей водоснабжения. Рабочие расставляют мебель, устанавливают интерактивные доски. В пищеблоке монтируют новая техника - индукционные плиты вместо чугунных.

- В связи с отдалённостью района и сложной логистикой график строительства немного нарушился. Сейчас работы идут в ускоренном темпе, на улице рабочие сменяют друг друга практически каждые 20 минут, - добавил зампред.

Общая сумма, затраченная на строительство новой школы вместе с оборудованием, составила более 700 млн рублей.




Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии идёт строительство 17 новых школ.

школы строительство

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