Депутат Хурала Бухольцева встретила в Донецке коллегу Намсараева

По словам Бухольцевой, «схуднул сильно»



Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева в Донецке случайно встретила коллегу по республиканскому парламенту Намсарая Намсараева. Ранее он добровольцем отправился на спецоперацию.

Об этом Оксана Бухольцева сообщила в соцсетях:

«Вид у него очень уставший, схуднул сильно, как мне кажется».

Коллегу по парламенту она случайно встретила в самом центре столицы ДНР.

«Приехал привести себя порядок и ещё за гуманитаркой в Старобешево хочет заскочить, - сообщила Бухольцева, которая работает учителем в одном из лицеев Донецка. - Говорю, заходи в гости. Сегодня приедет ещё твой коллега с БГТРК, как раз и встретитесь. Сказал, что придёт, когда все дела сделает».