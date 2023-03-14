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Депутат Хурала Бухольцева встретила в Донецке коллегу Намсараева

Депутат Хурала Бухольцева встретила в Донецке коллегу Намсараева
Общество,  Фото:страница Оксаны Бухольцево во «Вконтакте»

По словам Бухольцевой, «схуднул сильно»

Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева в Донецке случайно встретила коллегу по республиканскому парламенту Намсарая Намсараева. Ранее он добровольцем отправился на спецоперацию. 

Об этом Оксана Бухольцева сообщила в соцсетях:

«Вид у него очень уставший, схуднул сильно, как мне кажется».

Коллегу по парламенту она случайно встретила в самом центре столицы ДНР.

«Приехал привести себя порядок и ещё за гуманитаркой в Старобешево хочет заскочить, - сообщила Бухольцева, которая работает учителем в одном из лицеев Донецка. - Говорю, заходи в гости. Сегодня приедет ещё твой коллега с БГТРК, как раз и встретитесь. Сказал, что придёт, когда все дела сделает».

Депутат Народного Хурала Бурятии и корреспондент «Тивикома» Намсарай Намсараев отправился добровольцем в зону специальной военной операции осенью 2022 года.

 - Я кадровый офицер, - рассказывал он. - После срочной службы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны РФ на факультет военной разведки. Мой дед защищал Сталинград в Великую Отечественную, вернулся в свою родную деревню Верхний Ичетуй Джидинского района с тяжёлым ранением, без одного глаза. Я воспитан в традициях, что Родину нужно защищать. Для участия в СВО добровольцами ушло многих моих ровесников и парней младше меня, провожал их как своих детей. Каждый раз, провожая их, я не мог сдержать слёз.
Народный Хурал спецоперация на Украине депутаты Народного Хурала

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