Депутат Хурала Бухольцева встретила в Донецке коллегу Намсараева

По словам Бухольцевой, «схуднул сильно»
Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева в Донецке случайно встретила коллегу по республиканскому парламенту Намсарая Намсараева. Ранее он добровольцем отправился на спецоперацию.
Об этом Оксана Бухольцева сообщила в соцсетях:
«Вид у него очень уставший, схуднул сильно, как мне кажется».
Коллегу по парламенту она случайно встретила в самом центре столицы ДНР.
«Приехал привести себя порядок и ещё за гуманитаркой в Старобешево хочет заскочить, - сообщила Бухольцева, которая работает учителем в одном из лицеев Донецка. - Говорю, заходи в гости. Сегодня приедет ещё твой коллега с БГТРК, как раз и встретитесь. Сказал, что придёт, когда все дела сделает».Депутат Народного Хурала Бурятии и корреспондент «Тивикома» Намсарай Намсараев отправился добровольцем в зону специальной военной операции осенью 2022 года.
- Я кадровый офицер, - рассказывал он. - После срочной службы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны РФ на факультет военной разведки. Мой дед защищал Сталинград в Великую Отечественную, вернулся в свою родную деревню Верхний Ичетуй Джидинского района с тяжёлым ранением, без одного глаза. Я воспитан в традициях, что Родину нужно защищать. Для участия в СВО добровольцами ушло многих моих ровесников и парней младше меня, провожал их как своих детей. Каждый раз, провожая их, я не мог сдержать слёз.