Депутат Хурала Бурятии адаптируется к трудностям жизни в Донецке

Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева продолжает делиться впечатлениями о жизни на Донбассе, куда уехала работать учителем.
В ДНР остаётся тяжёлой ситуация с водоснабжением. Так, в городе Ясиноватая вода в дома подаётся раз в два дня, и то на три часа и в некоторые районы. Информацию об этом местным жителям рассылают через телефонные сообщения. «Такие смс норма», - пояснила Бухольцева.
- А как больно видеть на улицах бабулечку, которая везёт на колёсиках десяток полуторалитровых бутылок воды или молодую, красивую девушку без руки. А не видеть детей на улицах? – пишет на своей странице Оксана Бухольцева.
Людей предупреждают о возможных обстрелах и просят не выходить лишний раз на улицу. Также распространяют информационные карточки, в которых рассказывают, что делать при обнаружении противопехотных фугасных мин. Сама Оксана Бухольцева поделилась, что ходит только расчищенным тротуарам и внимательно смотрит под ноги, а не в телефон, как в родной Бурятии.
Из-за постоянных боевых действий младшеклассники учатся дистанционно. «Дети два года сидят на дистанте. Первоклашки и второклашки учителей только в компе и видели», - поделилась она.
- Нам в нашей солнечной республике надо просто жить и радоваться жизни. Любить свой дом, улицу, село, город… Уважать друг друга, а не терпеть и принимать такими, какие есть, - обратилась к жителям Бурятии Оксана Бухольцева.
Несмотря на все трудности, по словам Бухольцевой, здесь очень воспитанные люди. В качестве примера она показала чистые мусорные баки, а также тротуары, где нет окурков и прочего мусора.
- В Донецке мусор в контейнерах для мусора находится, в не рядом. Окурки в урнах, а не рядом. Обошла и спальные районы и центр. Чисто. Люди в Донецке не богаче нас, так же рождены мамой, воспитываются дома, в саду, в школе, на улице в конце концов. Короче, такие же, как мы. По одной планете точно ходим. Просто не относятся к жизни потребительски. Честно, мне прямо обидно. Хочу, чтобы каждый двор Бурятии был образцового содержания! - поделилась бурятский депутат.
В комментариях жители оставляют слова поддержки Бухольцевой, призывают беречь себя. Некоторых пользователей даже вдохновил её пример, они интересуются, каким образом можно приехать на Донбасс на работу.
Как сообщал «Байкал-Daily», Оксана Бухольцева прибыла в Донецк в начале сентября для работы учителем физики в лицее. В ДНР все учителя-мужчины мобилизованы, так что возникла нехватка педагогов. Перед отъездом в ДНР Бухольцева сходила в Иволгинский дацан, где её напутствовал Хамбо Лама.
Бухольцева не сразу смогла привыкнуть к суровым реалиям в ДНР. Так, в первое время взрывы снарядов она принимала за гром.