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В Улан-Удэ вновь сдвинули сроки закрытия улицы Трубачеева

В Улан-Удэ вновь сдвинули сроки закрытия улицы Трубачеева
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Работы перенесли на следующую неделю

Улицу Трубачеева в столице Бурятии перекроют в ночь с 17 на 18 марта, а не в четверг, 9-го, как планировалось ранее. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Речь идёт об участке на пересечении Трубачеева ещё с двумя улицами – Ключевская и Сахьяновой. Причина – строительство третьего моста через Уду. В этом самом месте будут перекладывать сети связи, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации и участок ливнёвки. Работы затронут и трамвайные пути.

Кроме того, строители займутся устройством участка водоотведения с моста и транспортных развязок. Движение транспорта приостановят, чтобы организовать круговое движение на пересечении трёх вышеназванных улиц, предусмотренное проектом.

Из-за этого изменится схема движения некоторых маршруток. Так, автобусы № 17, 77, 82, 134 и 135 последуют через  Терешковой, Сахьяновой и далее  – через Ключевскую, № 120 («Улан-Удэ – Николаевский») и № 440 («Улан-Удэ – Куйтун – Тарбагатай») будет доезжать только до остановки «Мелькомбинат», а № 129 – до республиканского бизнес-инкубатора. Сроки сдвинули уже во второй раз: ранее работы хотели начать 20 февраля и перенесли их на 9 марта. 
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