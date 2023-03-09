В Улан-Удэ вновь сдвинули сроки закрытия улицы Трубачеева

Работы перенесли на следующую неделю
Речь идёт об участке на пересечении Трубачеева ещё с двумя улицами – Ключевская и Сахьяновой. Причина – строительство третьего моста через Уду. В этом самом месте будут перекладывать сети связи, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации и участок ливнёвки. Работы затронут и трамвайные пути.
Кроме того, строители займутся устройством участка водоотведения с моста и транспортных развязок. Движение транспорта приостановят, чтобы организовать круговое движение на пересечении трёх вышеназванных улиц, предусмотренное проектом.
Из-за этого изменится схема движения некоторых маршруток. Так, автобусы № 17, 77, 82, 134 и 135 последуют через Терешковой, Сахьяновой и далее – через Ключевскую, № 120 («Улан-Удэ – Николаевский») и № 440 («Улан-Удэ – Куйтун – Тарбагатай») будет доезжать только до остановки «Мелькомбинат», а № 129 – до республиканского бизнес-инкубатора. Сроки сдвинули уже во второй раз: ранее работы хотели начать 20 февраля и перенесли их на 9 марта.