В Улан-Удэ на несколько месяцев перекроют часть улицы Трубачеева

Из-за строительства третьего моста в городе изменится движение пяти маршруток

Причина – строительство третьего поста через Уду. Там будут перекладывать водопроводные сети. Схема движения некоторых маршруток и автобусов – № 17, 77, 82, 134 и 135 – изменится. Они будут объезжать закрытый участок через Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина.



Перекрытие продлится несколько месяцев – до 1 августа. Улан-удэнцам принесли извинения за неудобства и попросили отнестись к изменениям с пониманием.





