В Улан-Удэ на несколько месяцев перекроют часть улицы Трубачеева

Из-за строительства третьего моста в городе изменится движение пяти маршруток
Причина – строительство третьего поста через Уду. Там будут перекладывать водопроводные сети. Схема движения некоторых маршруток и автобусов – № 17, 77, 82, 134 и 135 – изменится. Они будут объезжать закрытый участок через Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина.
Перекрытие продлится несколько месяцев – до 1 августа. Улан-удэнцам принесли извинения за неудобства и попросили отнестись к изменениям с пониманием.
На минувшей неделе на третьем мосту через Уду приступили к демонтажу временных сооружений. Это необходимо для того, чтобы опустить пролётное строение на опорные части.
Также планируется провести работы по подготовке поверхности металлоконструкций к нанесению оклеечной гидроизоляции, установить цоколи, барьерное ограждение, мачты освещения и шумозащитные экраны и уложить первый слой асфальтобетонного покрытия.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время из-за строительства новой переправы начнётся переустройство сетей на пересечении трёх улиц – Сахьяновой, Трубачеева и Ключевская. Речь идёт о сетях связи, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации и об участке ливнёвки. Работы затронут и трамвайные пути. Кроме того, строители займутся устройством участка водоотведения с моста и транспортных развязок.