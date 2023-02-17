В Улан-Удэ изменились сроки перекрытия улицы Трубачеева

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В России поддержат начинающих сельхозпроизводителей Общество, Будет увеличен размер гранта до 7 млн. рублей для животноводов, до 5 млн. рублей – для тех, кто работает в сфере растениеводства, до 20 млн. рублей будет увеличен размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам