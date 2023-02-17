В Улан-Удэ изменились сроки перекрытия улицы Трубачеева

Жителей просят набраться терпения
В Улан-Удэ изменились сроки перекрытия движения на улице Трубачеева – оно запланировано на 9 марта. Об этом сообщили в минтрансе Бурятии.
Ранее анонсировалось, что работы начнутся уже с понедельника, 20 февраля.
- На третьем мосту через Уду приступят к следующему масштабному этапу - организации кругового движения. Для этого необходимо провести работы по переустройству инженерных коммуникаций. Так, 9 марта запланированы строительно-монтажные работы на пересечении улиц Трубачеева – Сахьяновой – Ключевская в Улан – Удэ. В начале марта начнётся переустройство сетей водоснабжения, теплоснабжения, трамвайных путей, переустройство хозяйственно - бытовой канализации, участка ливневой канализации, сетей связи и устройство участка водоотведения с моста и транспортных развязок. В связи с этим с 9 марта движение для транспорта по улице Трубачеева со стороны Ключевской на Сахьяновой в Улан-Удэ будет перекрыто, - прокомментировали в минтрансе Бурятии.
Перекрытие движения необходимо для того, чтобы организовать развязку - круговое движение – на пересечении Трубачеева, Ключевской и Сахьяновой, которое предусмотрено проектом.
Движение по улицам будут перекрывать поэтапно.
- 9 марта перекроют Трубачеева, при этом движение по улицам Ключевской и Сахьяновой будет открыто. Затем перекроют движение с Ключевской в сторону Сахьяновой, и с 1 мая с Сахьяновой в сторону Ключевской. Таким образом движение транспорта, в том числе трамваев, не будет осуществляться с 1 мая полностью, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Схема движения городских маршрутов №№ 17, 77, 82, 134, 135 будет проходить через улицы Терешковой – Сахьяновой и далее по Ключевской.
В свою очередь зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, просит жителей с пониманием отнестись к неудобствам и набраться терпения: «Третий мост – эта важный стратегический объект, к строительству которого мы долго шли. Однако, масштабная стройка не может быть без некоторых неудобств, меж тем строителям дано поручение – закончить работы в максимально короткие сроки».
Строительно-монтажные работы на данном участке планируется выполнить до 1 июля.
В Улан-Удэ изменились сроки перекрытия улицы Трубачеева
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