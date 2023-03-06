Улицу Трубачеева в Улан-Удэ перекроют почти на два месяца









Продлится это почти два месяца – до 1 мая, уточнили в мэрии. Перед улан-удэнцами извинились за доставленные неудобства и попросили отнестись к ним с пониманием.







В этом самом месте будут перекладывать сети связи, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации и участок ливнёвки. Работы затронут и трамвайные пути. Кроме того, строители займутся устройством участка водоотведения с моста и транспортных развязок. Движение перекроют, чтобы организовать круговое движение на пересечении трёх вышеназванных улиц, предусмотренное проектом.



В ближайший четверг, 9 марта, из-за строительства третьего моста в столице Бурятии перекроют часть одной из самых оживлённых и загруженных городских улиц – Трубачеева. Речь об участке на её пересечении ещё с двумя – Ключевская и Сахьяновой. Об этом напомнили в администрации Улан-Удэ.Схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 17, 134, 135, 77 и 82, изменится. Первые три будут следовать через улицы Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина, а двум последним (№ 77 и 82) придётся объезжать закрытый участок через внутриквартальные проезды.