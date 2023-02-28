Участников СВО в Бурятии освободили от транспортного налога

Льгота для них будет действовать два года
Участников специальной военной операции на Украине из Бурятии освободили от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект разработали
ранее в Минэкономики республики, а одобрили его на очередной сессии депутаты Народного Хурала.
Льгота, которая будет действовать два года – с 1 января 2022-го – распространяется и на членов семей. Это супруги бойцов, а если последние не состоят в браке – то их родители (отец или мать)
Если транспортных средств несколько, участник СВО (в том числе – военные, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальное звание полиции, мобилизованные и добровольцы) сам выбирает, за какое именно он не будет платить налог. Им не облагаются легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры.
Введение льготы, которую отнесли к социальным налоговым расходам, объяснили её востребованностью. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что при её установлении объём выпадающих доходов по транспортному налогу составит 35 миллионов 600 тысяч рублей в год.
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