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Ещё один район Бурятии решил не отмечать Масленицу из-за спецоперации

Ещё один район Бурятии решил не отмечать Масленицу из-за спецоперации
Общество,  Фото:Pixabay.com
Настоящие народные гуляния заиграевцам пообещали устроить после возвращения бойцов с СВО

В Заиграевском районе следом за Кабанским и Джидинским решили в этом году не отмечать Масленицу (возрастное ограничение – 0+). От широкого празднования отказались из-за спецоперации на Украине, в которой участвуют и жители Бурятии.

Глава района Виталий Шальков отметил: пока наши земляки находятся на СВО, проводить масштабный праздник неэтично.

- Мы скорбим вместе с семьями героев, погибших в ходе спецоперации. Надеюсь на понимание. Мы обязательно победим и тогда вместе с нашими вернувшимися бойцами устроим настоящие народные гуляния, – цитируют Шалькова в вайбер-группе «Заиграево-инфо.24/7».
спецоперация на Украине праздник

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