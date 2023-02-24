Ещё один район Бурятии решил не отмечать Масленицу из-за спецоперации

Настоящие народные гуляния заиграевцам пообещали устроить после возвращения бойцов с СВО
В Заиграевском районе следом за Кабанским
и Джидинским
решили в этом году не отмечать Масленицу (возрастное ограничение – 0+). От широкого празднования отказались из-за спецоперации на Украине, в которой участвуют и жители Бурятии.
Глава района Виталий Шальков отметил: пока наши земляки находятся на СВО, проводить масштабный праздник неэтично.
- Мы скорбим вместе с семьями героев, погибших в ходе спецоперации. Надеюсь на понимание. Мы обязательно победим и тогда вместе с нашими вернувшимися бойцами устроим настоящие народные гуляния, – цитируют Шалькова в вайбер-группе «Заиграево-инфо.24/7».
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