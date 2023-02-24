Районы Бурятии отказываются от развлекательных мероприятий из-за СВО

В одном из них отменили гуляния в честь Масленицы
В этом году в Кабанском районе не будут праздновать Масленицу (возрастное ограничение – 0+). Соответствующее распоряжение подписал и. о. руководителя райадминистрации Геннадий Осетров. Документ, датированный 22 февраля, опубликовали в официальной группе муниципального образования во «ВКонтакте».
Причина тому – специальная военная операция. В распоряжении говорится об отмене мероприятий в честь Масленицы на территории всего района. Ответственность за его исполнение возложили на замруководителя администрации по социальным вопросам.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, из-за СВО от масштабных праздничных мероприятий пока отказались в Джиде. Масленицу в районе отметят в «урезанном» формате – без традиционных народных гуляний (0+). В четверг, 23 февраля, в местном Доме культуры должен был состояться документального фильма «Где проходит граница» (12+), а 24-го пройдёт районный вокальный конкурс семейных дуэтов «Папа и я», приуроченный ко Дню Защитника Отечества (0+).
В Тунке накануне отменили турнир по «шагай наадан» (6+). Ранее власти РБ, опросив жителей республики, решили перенести из-за спецоперации и концерт в Кремле, посвящённый вековому юбилею Бурятии (0+). Сэкономленные средства направят в пользу участников СВО. Праздник на главной сцене страны состоится в следующем году. Точная дата уже известна – 30-31 мая 2024-го.
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