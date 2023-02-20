В Бурятии целый район отказался от веселья и народных гуляний из-за СВО

Там не будут широко отмечать Масленицу и День защитника Отечества
Из-за специальной военной операции в Джидинском районе пока отказались от масштабных праздничных мероприятий. Об этом сообщила 20 февраля газета «Джидинка».
По данным издания, Масленицу в муниципальном образовании в этот раз отметят в «урезанном» формате – без традиционных народных гуляний (возрастное ограничение – 0+). В четверг, 23 февраля, в районном Доме культуры будет показ документального фильма «Где проходит граница» (12+). А 24-го состоится районный вокальный конкурс семейных дуэтов «Папа и я», приуроченный ко Дню Защитника Отечества (0+).
Ранее власти РБ, опросив жителей республики, решили перенести
концерт в Кремле, посвящённый вековому юбилею Бурятии (0+). Сэкономленные средства направят в пользу участников СВО. Праздник на главной сцене страны состоится в следующем году. Точная дата уже известна
– 30-31 мая 2024-го.
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