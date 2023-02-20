20 февраля

19 февраля

Популярное

В Бурятии целый район отказался от веселья и народных гуляний из-за СВО

В Бурятии целый район отказался от веселья и народных гуляний из-за СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там не будут широко отмечать Масленицу и День защитника Отечества

Из-за специальной военной операции в Джидинском районе пока отказались от масштабных праздничных мероприятий. Об этом сообщила 20 февраля газета «Джидинка».

По данным издания, Масленицу в муниципальном образовании в этот раз отметят в «урезанном» формате – без традиционных народных гуляний (возрастное ограничение – 0+). В четверг, 23 февраля, в районном Доме культуры будет показ документального фильма «Где проходит граница» (12+). А 24-го состоится районный вокальный конкурс семейных дуэтов «Папа и я», приуроченный ко Дню Защитника Отечества (0+).

Ранее власти РБ, опросив жителей республики, решили перенести концерт в Кремле, посвящённый вековому юбилею Бурятии (0+). Сэкономленные средства направят в пользу участников СВО. Праздник на главной сцене страны состоится в следующем году. Точная дата уже известна – 30-31 мая 2024-го.

праздники день защитника Отечества Масленица

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт «Год педагога и наставника»
В Бурятии пройдёт «Год педагога и наставника»
Общество, 20.02.2023
Событие проводится с целью признания особого статуса представителей профессии
В Бурятии целый район отказался от веселья и народных гуляний из-за СВО
В Бурятии целый район отказался от веселья и народных гуляний из-за СВО
Общество, 20.02.2023
Там не будут широко отмечать Масленицу и День защитника Отечества
Мастерица из Иркутска делает броши в виде бууз
Мастерица из Иркутска делает броши в виде бууз
Общество, 20.02.2023
Девушка вырезает необычные украшения вручную и покрывает их глазурью
С улиц Улан-Удэ за два дня вывезли 120 КамАЗов снега
С улиц Улан-Удэ за два дня вывезли 120 КамАЗов снега
Общество, 20.02.2023
В городе все выходные разгребали последствия снегопада
В первый день Сагаалгана в Бурятии ожидается ветреная погода
В первый день Сагаалгана в Бурятии ожидается ветреная погода
Общество, 20.02.2023
Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня 
Артисты Монголии поздравят Бурятию со 100-летним юбилеем
Артисты Монголии поздравят Бурятию со 100-летним юбилеем
Общество, 20.02.2023
Академический ансамбль песни и танца Армии Монголии даст три концерта 
Жителей Бурятии призвали не пить в Сагаалган
Жителей Бурятии призвали не пить в Сагаалган
Общество, 20.02.2023
Специалисты посоветовали отметить его трезво
Блогер Миа Бойка примет участие в съёмке фильма про Бурятию
Блогер Миа Бойка примет участие в съёмке фильма про Бурятию
Общество, 20.02.2023
Девушка будет участвовать в съёмках тур-проекта про республику
Супруги из Бурятии отметили «золотую» свадьбу
Супруги из Бурятии отметили «золотую» свадьбу
Общество, 20.02.2023
Они прожили вместе уже полвека
В Бурятии судебные приставы взыскали с должников более 6,5 млрд
В Бурятии судебные приставы взыскали с должников более 6,5 млрд
Общество, 20.02.2023
Особое внимание было уделено алиментным платежам, долгам по заработной плате и компенсации морального и материального ущерба
Песни жительницы Бурятии теперь звучат по всей России
Песни жительницы Бурятии теперь звучат по всей России
Общество, 20.02.2023
Галина Бадлуева, известный автор патриотических песен, подарила ещё одну песню для репертуара ансамбля Тихоокенского флота
Нейросеть сделала из Улан-Удэ человека
Нейросеть сделала из Улан-Удэ человека
Общество, 20.02.2023
Столица Бурятии предстала в необычном образе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^