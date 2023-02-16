В Бурятии рассказали, когда мобилизованные смогут взять отпуск

Это решают их командиры







- Жизнь есть жизнь. Кто-то заболел, ещё что-то произошло – конечно, это на усмотрение командования. Например, операция потребовалась, нужно ухаживать – мы обращаемся к командованию нашей армии или 11-ой бригады (десантно-штурмовой – прим.) и там идут навстречу. А если никакая внештатная ситуация не возникла, решает только командир, – пояснил Мордовской во время прямого эфира с населением.



Рассказал зампред и о возвращении с СВО многодетных отцов, у которых трое и более ребятишек.



- Вопрос этот мы знаем и отрабатываем. Его рассмотрели сегодня (14 февраля) на заседании комиссии по мобилизации при главе республики, – подчеркнул Пётр Мордовской. – Списки направили в воинские части. Где-то около половины тех граждан, которых должны вернуть из зоны спецоперации по решению комиссии, возвращаются.



Соответствующие обращения также направили в военные прокуратуры Кяхтинского, Улан-Удэнского и Борзинского гарнизона, где есть мобилизованные из Бурятии.



- Но не везде всё быстро получается. Эти военнослужащие уже прошли обучение и сегодня находятся где-то на передовой. Естественно, непросто взять сейчас и вернуть их – вместо них кто-то же должен выполнять задачи, – пояснил зампред. – Потому вопрос на контроле. Решаем.





Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской разъяснил, когда мобилизованные жители республики вправе уйти в отпуск. Как выяснилось, он предоставляется «в случае экстренной, внештатной ситуации» в семье.