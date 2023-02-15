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В Бурятии дровами обеспечили 3700 семей мобилизованных

В Бурятии дровами обеспечили 3700 семей мобилизованных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они получили более 39 тысяч кубов твёрдого топлива

Вскоре после объявления частичной мобилизации семьям жителей Бурятии, которые отправились на специальную военную операцию на Украине, пообещали помочь с заготовкой дров на зиму. В каждом районе республики и в Улан-Удэ для этого даже создали специальные комиссии.

Близкие мобилизованных подают заявки в местные администрации, и к ним выезжают представители этих комиссий. Дрова предоставляют всем нуждающимся – это жёны, одинокие матери и пожилые родители (старше 60 лет) призванных на СВО.

Во время прямого эфира с населением 14 февраля зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской сообщил, что топливо получили более трёх тысяч семей.
 
- Сотрудники лесхозов вместе с лесопользователями организовали поставку твёрдого топлива для 3700 семей, чьи родственники отправились в зону специальной военной операции, – рассказал зампред. – Мы поставили более 39 тысяч кубометров древесины. Помощь очень большая, и мы будем проводить эту работу дальше. 
дрова

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