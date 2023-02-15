В Бурятии дровами обеспечили 3700 семей мобилизованных

Они получили более 39 тысяч кубов твёрдого топлива
Вскоре после объявления частичной мобилизации семьям жителей Бурятии, которые отправились на специальную военную операцию на Украине, пообещали помочь
с заготовкой дров на зиму. В каждом районе республики и в Улан-Удэ для этого даже создали
специальные комиссии.
Близкие мобилизованных подают заявки в местные администрации, и к ним выезжают представители этих комиссий. Дрова предоставляют всем нуждающимся – это жёны, одинокие матери и пожилые родители (старше 60 лет) призванных на СВО.
Во время прямого эфира с населением 14 февраля зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской сообщил, что топливо получили более трёх тысяч семей.
- Сотрудники лесхозов вместе с лесопользователями организовали поставку твёрдого топлива для 3700 семей, чьи родственники отправились в зону специальной военной операции, – рассказал зампред. – Мы поставили более 39 тысяч кубометров древесины. Помощь очень большая, и мы будем проводить эту работу дальше.
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