В Бурятии дровами обеспечили 3700 семей мобилизованных

Они получили более 39 тысяч кубов твёрдого топлива







Близкие мобилизованных подают заявки в местные администрации, и к ним выезжают представители этих комиссий. Дрова предоставляют всем нуждающимся – это жёны, одинокие матери и пожилые родители (старше 60 лет) призванных на СВО.



Во время прямого эфира с населением 14 февраля зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской сообщил, что топливо получили более трёх тысяч семей.



- Сотрудники лесхозов вместе с лесопользователями организовали поставку твёрдого топлива для 3700 семей, чьи родственники отправились в зону специальной военной операции, – рассказал зампред. – Мы поставили более 39 тысяч кубометров древесины. Помощь очень большая, и мы будем проводить эту работу дальше.

