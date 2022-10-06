На одну семью положено до 10 кубов дров
В администрациях каждого района Бурятии и Улан-Удэ созданы специальные комиссии для помощи в заготовке дров нуждающимся семьям мобилизованных.
Когда в администрации районов поступают заявки от родных и близких, на подворья выезжает комиссия.
- Дрова предоставляются нуждающимся семьям. Например, в ситуации, когда на период отсутствия мужа жене не к кому обратиться за помощью в заготовке дров. Также такую помощь получают одинокие матери мобилизованных военнослужащих, пожилые родители мобилизованных военнослужащих – старше 60 лет, - сообщили в правительстве Бурятии.
На одну семью положено до 10 кубов дров, а для семей на сельских территориях, приравненных к районам Крайнего Севера - до 20 кубов.
В Бурятии семьям мобилизованным выдают дрова
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