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В Бурятии семьям мобилизованным выдают дрова

В Бурятии семьям мобилизованным выдают дрова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На одну семью положено до 10 кубов дров

В администрациях каждого района Бурятии и Улан-Удэ созданы специальные комиссии для помощи в заготовке дров нуждающимся семьям мобилизованных.

Когда в администрации районов поступают заявки от родных и близких, на подворья выезжает комиссия.

- Дрова предоставляются нуждающимся семьям. Например, в ситуации, когда на период отсутствия мужа жене не к кому обратиться за помощью в заготовке дров. Также такую помощь получают одинокие матери мобилизованных военнослужащих, пожилые родители мобилизованных военнослужащих – старше 60 лет, - сообщили в правительстве Бурятии.

На одну семью положено до 10 кубов дров, а для семей на сельских территориях, приравненных к районам Крайнего Севера - до 20 кубов.

дрова частичная мобилизация

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