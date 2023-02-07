Большинство улан-удэнцев не готовы пересесть на «автомобили будущего»

Электрокары привлекают только 18% горожан
В январе в столичных дилерских центрах появились первые электромобили «Москвич». Стоимость такой машины – более трёх миллионов рублей. Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решили узнать, есть ли в Улан-Удэ спрос на автомобили с электродвигателями. В ходе опроса выяснилось, что об их покупке задумываются лишь 18% жителей бурятской столицы.
А вот 7 из 10 наших земляков пока не готовы отказаться от привычного авто в пользу электрокара. По их мнению, в России «пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура», а ездить на таких машинах в Бурятии круглый год тяжело, ведь заряжать их негде.
Мужчины чаще женщин рассматривают возможность покупки «автомобиля будущего» (19% против 10% соответственно). Больше всего же желающих пересесть на экологичный вид транспорта – среди улан-удэнцев младше 34 лет (27%).
На прошедших соревнованиях они завоевали около 200 медалей
Они разделились на два противоположных лагеря
Работая много лет на предприятии, мужчина утратил профессиональную работоспособность на 30 процентов
В Минздраве заявили, что «болезнь никуда не делась»
Электрокары привлекают только 18% горожан
Правообладателям выданы предостережения
На днях её проводили в последний путь
Концерт пройдёт 30 марта
Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года
Два ПАЗика ходят по сокращённому маршруту
Виктории Невьянцевой доверили бежать последний этап в эстафете
Игрушечные зверьки станут талисманами участников СВО
С начала года в городе поймали тысячу собак
Основной упор сделан на обучение военнослужащих стрельбе из гранатомёта РПГ-7В
Его отремонтируют впервые за 27 лет