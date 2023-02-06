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О художнице из Бурятии написали в Forbes

О художнице из Бурятии написали в Forbes
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Известное издание рассказало о нескольких работах Аллы Цыбиковой

На официальном сайте Forbes (Forbes Woman) пару дней назад опубликовали статью о знаменитой художнице из Бурятии Алле Цыбиковой (1951-1998). В конце декабря выставка её работ под названием «Шёпот времени» (возрастное ограничение 6+открылась в Государственном музее искусства народов Востока в Москве.
 
Будущая художница Альбина Цыбикова, которая предпочитала, чтобы её называли Аллой, родилась в 1951 году на территории военной части, расположенной в маленьком посёлке Агинское в Читинской области (нынешний Забайкальский край). Позже её семья переехала в Улан-Удэ, где девочка стала ходить в художественный кружок при местном доме пионеров. В конце 60-х она поступила в Иркутское училище искусств, а окончив его, отправилась учиться в российскую столицу, пишет издание.

 
Цыбикова попала в мастерскую театральной живописи прославленного Михаила Курилко-Рюмина в институте имени Сурикова. После учёбы в 1976 году она вернулась в родной Улан-Удэ и прожила в Бурятии всю жизнь.
 
- В своём творчестве художница сочетала приёмы европейской живописной техники с национальными бурятскими и буддийскими мотивами. Её первая персональная выставка состоялась в 1989 году в Иркутском областном художественном музее имени Сукачёва. В середине 90-х две выставки прошли в США. В это же время случилась и первая экспозиция в Улан-Удэ, – отмечает Forbes.
 
Алла Цыбикова ушла из жизни в 1998 году, когда ей было 47 лет, а в 1999-м ей уже посмертно присвоили звание заслуженного художника Российской Федерации.

Forbes Woman отобрал несколько произведений художница, о которых стоит знать. В их числе – «Тётушки из Барун-Хасурты» (1972 год). Это одна из ранних работ, выполненная по принципу «картины в картине». Алла изобразила простую бытовую сцену – внутренний двор типичного бурятского дома с летней кухней.

- Как и многие другие картины Цыбиковой, произведение «Тётушки» отличается многослойностью. Зритель, вроде бы наблюдающий за женщиной, сосредоточенно чистящей картошку, в то же время заглядывает в открытую дверь небольшой постройки и видит, как прямо на него смотрят сидящие на кухне «тётушки». Разницу состояний своих персонажей автор подчёркивает отношениями тёплого и холодного. Такая игра открытого и закрытого создаёт немой диалог изображённых женщин, – подчёркивает издание.

Среди других картин, о которых написали в Forbes – «Мальчик с рыбкой» (1990 год), «Дарима» и «Гаруда» (1992), «Кто-то зовёт в снежной степи» и «Катарсис» (1996), «Шёпот времени» (1997). Последняя задала тон первой московской выставке художницы.

- На полотне мать и дитя уютно устроились, обернувшись шалью. Лицо сына немного наклонено, а матери – развёрнуто. Эти лёгкие движения отделяют фигуры от декоративной плоскости. Сквозь пёструю шаль летят облака, а рисунок на одежде ребёнка превращается в цветущие луга. Приглядевшись к рельефу складок шали справа, можно заметить трёх всадников на конях трёх мастей, – описывает «Forbs» «Шёпот времени».
 
Излюбленным развлечением Цыбиковой была роспись акварелью небольших «дощечек». Ей нравилось, как краска подчёркивает фактуру дерева. В каждой такой миниатюре Алла будто бы рассказывала сказку. В одной спрятала ночное небо, в другой – волшебника-мудреца, а в третьей – принцессу или мифическую птицу. Свои деревянные миниатюры она, как правило, дарила друзьям и знакомым.

Forbes художники

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