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В Москве открылась выставка бурятской художницы

В Москве открылась выставка бурятской художницы
Общество,  Фото:музей Востока
В экспозиции представлено более 100 работ Аллы Цыбиковой

23 декабря в Москве открылась масштабная выставка известного бурятского мастера живописи и художника-монументалиста Аллы Цыбиковой «Шёпот времени». На выставке в государственном музее Востока впервые представлен весь творческий диапазон художницы: это этюды к театральным постановкам, живописные полотна, предметы декоративно-прикладного искусства, созданные по эскизам автора, а также миниатюры на деревянных досках. Основу экспозиции составляют работы из семейного собрания Александра Важнина. Всего представлено более 100 предметов искусства.

- Очень рады, что у нас в музее открылась такая замечательная выставка. К сожалению, московская публика не очень хорошо знакома с творчеством Аллы Цыбиковой. Между тем, именно она является основателем особого стиля в бурятском искусстве и сейчас выдающиеся художники и скульпторы являются ее последователями и учениками. Например, Даши Намдаков, он считает себя её учеником, - рассказала куратор выставки Нонна Альфонсо.

Альбина Ойдоповна Цыбикова (1951–1998) родилась в посёлке Агинское Читинской области. Профессиональное образование получила в Иркутском художественном училище (1970 г., мастерская Г.Е. Новиковой) и в Московском государственном академическом художественном институте им. В.И. Сурикова, отделение театрально-декорационной живописи (мастерская театральной живописи М.М. Курилко). Член Союза художников СССР, заслуженный художник России, заслуженный художник Бурятской АССР, лауреат Госпремии СССР в области изобразительного искусства.

- Значение творчества Аллы Цыбиковой для искусства Бурятии неоценимо. Ею была создана собственная художественно-стилистическая система, в которой образы мировой и национальной культуры передаются через призму личных переживаний. Каждое произведение в какой-то мере является автобиографическим. Её живописный мир соткан из снов, воспоминаний, раздумий, в которых персонажи – близкие и друзья, сливаются с архетипическими образами традиционной народной культуры, становятся проводниками между эпохами, сакральными сферами, между рождением и смертью, как картина единой вселенной, - сообщает пресс-служба музея Востока.

Художественные поиски Аллы Цыбиковой воплотились в оригинальной живописной манере, методе передачи объёма и пространства контрастами цветов. Она обладала широким творческим диапазоном, работала в станковой и монументальной живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Так называемые «дощечки» или миниатюры на дереве занимают особое место в её творчестве. Достаточно сказать, что самой художнице они очень нравились, и она охотно дарила их своим друзьям. Особенно удачным она считала то, что техника акварели позволяла сохранить и обыграть фактуру деревянной основы. Сюжеты «дощечек» представляли квинтэссенцию её излюбленных тем, в первую очередь «птичек» с женскими лицами.

Главным профессиональным достижением художника стала монументальная роспись в фойе Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева в городе Улан-Удэ.

Произведения Аллы Цыбиковой находятся в государственных музеях и художественных галереях, в известных частных собраниях. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия Москва выставка живопись художники

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