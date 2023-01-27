27 января

26 января

Популярное

В Бурятии объявили дату очередного «Голоса кочевников»

В Бурятии объявили дату очередного «Голоса кочевников»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
До популярного музыкального фестиваля остаётся чуть меньше полугода

Стала известна дата международного музыкального фестиваля «Голос кочевников»  (возрастное ограничение – 0+). На официальной странице мероприятия во «ВКонтакте» сообщили, что он продлится два дня – с 14 по 15 июля.

- Мы встретимся, чтобы вновь танцевать под бескрайним небом, петь хором любимые песни и много-много улыбаться, – отметили организаторы.

Они призвали жителей Бурятии следить за новостями. Несмотря на то, что до главного open-air 2023 года остаётся чуть меньше шести месяцев, в продаже уже скоро должны появиться билеты по стартовой, самой низкой цене.

Фестиваль мировой этномузыки, полюбившийся многим жителям Бурятии и других регионов, по традиции проходит в заиграевском селе Ацагат, на территории туркомплекса «Степной кочевник». С каждым годом «Голос кочевников» всё больше крепнет как культурный бренд республики, ради которого к нам съезжаются зрители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го оно, наконец, состоялось. Хедлайнером фестиваля стала известная российская рок-группа «Танцы минус», которой не удалось приехать на мероприятие в 2021-ом из-за ковидных ограничений. А ещё на «Голосе» выступил наш земляк – рэпер и продюсер Everthe8 (Тимур Бубеев).
фестиваль Голос кочевников музыка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за год построили восемь школ
В Бурятии за год построили восемь школ
Общество, 27.01.2023
Благодаря строительству этих объектов в республике появилось дополнительно 2500 мест
Сироты из района Бурятии захотели жильё в другом регионе
Сироты из района Бурятии захотели жильё в другом регионе
Общество, 27.01.2023
Местные жители заявили, что они не желают оставаться в республике
Школу-«холодильник» в Бурятии открывали с красной ленточкой
Школу-«холодильник» в Бурятии открывали с красной ленточкой
Общество, 27.01.2023
В СОШ, отремонтированной почти на 19 миллионов, царит ужасный холод
Бурятский борец вышел в финал кубка «Иван Ярыгин – 2023»
Бурятский борец вышел в финал кубка «Иван Ярыгин – 2023»
Общество, 27.01.2023
В финале Евгению будет противостоять Иналбек Шериев из Кабардино-Балкарии
В Бурятии провели «звёздный» мастер-класс для юных борцов
В Бурятии провели «звёздный» мастер-класс для юных борцов
Общество, 27.01.2023
Мастерством поделился бронзовый призёр Олимпийских игр Базар Базаргуев
В Бурятии сегодня немного снежно
В Бурятии сегодня немного снежно
Общество, 27.01.2023
В Улан-Удэ днём до -17 градусов 
В Бурятии музей оснастят оборудованием на 3,5 миллиона
В Бурятии музей оснастят оборудованием на 3,5 миллиона
Общество, 26.01.2023
В прошлом году музей посетили более трёх тысяч человек 
Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Общество, 26.01.2023
Для незрячих посетителей появятся тактильные копии достопримечательностей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^