В Бурятии объявили дату очередного «Голоса кочевников»

До популярного музыкального фестиваля остаётся чуть меньше полугода
- Мы встретимся, чтобы вновь танцевать под бескрайним небом, петь хором любимые песни и много-много улыбаться, – отметили организаторы.
Они призвали жителей Бурятии следить за новостями. Несмотря на то, что до главного open-air 2023 года остаётся чуть меньше шести месяцев, в продаже уже скоро должны появиться билеты по стартовой, самой низкой цене.
Фестиваль мировой этномузыки, полюбившийся многим жителям Бурятии и других регионов, по традиции проходит в заиграевском селе Ацагат, на территории туркомплекса «Степной кочевник». С каждым годом «Голос кочевников» всё больше крепнет как культурный бренд республики, ради которого к нам съезжаются зрители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.
Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го оно, наконец, состоялось. Хедлайнером фестиваля стала известная российская рок-группа «Танцы минус», которой не удалось приехать на мероприятие в 2021-ом из-за ковидных ограничений. А ещё на «Голосе» выступил наш земляк – рэпер и продюсер Everthe8 (Тимур Бубеев).