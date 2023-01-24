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Улан-Удэ примет чемпионат Восточного военного округа

Улан-Удэ примет чемпионат Восточного военного округа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут свыше 170 спортсменов-военнослужащих

С 13 по 18 февраля региональный центр единоборств «Патриот» в Улан-Удэ примет чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою и гиревому спорту.

- Участие в чемпионате примут свыше 170 спортсменов-военнослужащих Тихоокеанского флота, Армии Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны, Сухопутной общевойсковой Армии, Армейского корпуса, окружных учебных центров и части окружного подчинения, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.

Соревнования пройдут в два этапа:

с 13 по 14 февраля - соревнования по гиревому спорту;
с 16 по 18 февраля - соревнования по армейскому рукопашному бою.

Начало соревнований в 9 утра.

Предстоящий чемпионат станет отборочным на чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою, который пройдёт весной также в столице Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в центре гиревого спорта в посёлке Онохой Заиграевского района состоялся чемпионат среди военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии. Военные соревновались в дисциплине «рывок гири».
 

Возрастное ограничение 12+

спорт Восточный военный округ армейский рукопашный бой гиревой спорт

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