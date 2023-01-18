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Чемпионат по гиревому спорту среди военных провели в Бурятии

Чемпионат по гиревому спорту среди военных провели в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Среди участников были как новички, так и уже именитые спортсмены

В центре гиревого спорта в посёлке Онохой состоялся чемпионат среди военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии. Военные соревновались в дисциплине «рывок гири».

В чемпионате приняли участие более 60 военнослужащих – мужчин и женщин. Мужчины соревновались в пяти весовых категориях, женщины – в двух.

 
- Среди участников были как новички, так и уже именитые спортсмены, в частности, трёхкратный чемпион и рекордсмен мира, многократный чемпион международных кубков и турниров, чемпионатов России и Вооружённых сил старший лейтенант Андрей Рассадин, двукратные чемпионы мира младший сержант Сергей Каргин и рядовой Дмитрий Коломин, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

По итогам соревнований общекомандное первое место заняли военнослужащие артиллерийского соединения. Они и представят сборную команду объединения в чемпионате Восточного военного округа по гиревому спорту, который пройдёт в феврале в Улан-Удэ.
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