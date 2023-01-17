Набор проводится в Улан-Удэ и районах
Управление Росгвардии по Бурятии проводит набор граждан в подразделения вневедомственной охраны. Набор проводится в Улан-Удэ и Кяхте, а также в районах республики.
Росгвардия участвует в охране общественного порядка, обеспечивает общественную безопасность, охраняет объекты и имущество граждан и юридических лиц на договорной основе, участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Требования к соискателям:
- граждане в возрасте от 18 до 35 лет;
- образование не ниже среднего (полного);
- не привлекавшиеся к уголовной ответственности;
- годные по состоянию здоровья к военной службе.
Для более подробной информации следует обратиться по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67, телефоны: 8 (3012) 43-53-66.
Росгвардия Бурятии ищет кадры
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