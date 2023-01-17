17 января

16 января

Популярное

Росгвардия Бурятии ищет кадры

Росгвардия Бурятии ищет кадры
Общество, 
Набор проводится в Улан-Удэ и районах

Управление Росгвардии по Бурятии проводит набор граждан в подразделения вневедомственной охраны. Набор проводится в Улан-Удэ и Кяхте, а также в районах республики.

Росгвардия участвует в охране общественного порядка, обеспечивает общественную безопасность, охраняет объекты и имущество граждан и юридических лиц на договорной основе, участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Требования к соискателям:

- граждане в возрасте от 18 до 35 лет;
- образование не ниже среднего (полного);
- не привлекавшиеся к уголовной ответственности;
- годные по состоянию здоровья к военной службе.

Для более подробной информации следует обратиться по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67, телефоны: 8 (3012) 43-53-66.
Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выписали штраф за холод в квартире
В Улан-Удэ выписали штраф за холод в квартире
Общество, 17.01.2023
В декабре температура там опустилась до 18 градусов
Росгвардия Бурятии ищет кадры
Росгвардия Бурятии ищет кадры
Общество, 17.01.2023
Набор проводится в Улан-Удэ и районах
В Улан-Удэ ради сохранения зелёной зоны снесут гаражи-самоволки
В Улан-Удэ ради сохранения зелёной зоны снесут гаражи-самоволки
Общество, 17.01.2023
Во дворе на улице Краснофлотская закроют проезд для автомобилей
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Общество, 17.01.2023
18 января будут проводиться ремонтные работы
Жительница Бурятии встретилась в Крыму с сыном, участвующим в СВО
Жительница Бурятии встретилась в Крыму с сыном, участвующим в СВО
Общество, 17.01.2023
Увидев его, женщина не смогла сдержать слёзы
Студенты Буддийского университета сдают экзамены
Студенты Буддийского университета сдают экзамены
Общество, 17.01.2023
Будущие ламы рассказывают священные тексты наизусть и делают перевод главных буддийских текстов
В ходе спецоперации погиб боец батальона «Байкал»
В ходе спецоперации погиб боец батальона «Байкал»
Общество, 17.01.2023
Олег Якимов стал добровольцем в сентябре 2022 года
В Бурятии районного главу обвинили в нежелании строить лыжероллерную трассу
В Бурятии районного главу обвинили в нежелании строить лыжероллерную трассу
Общество, 17.01.2023
Они заявили, что спортсмены вынуждены ездить на тренировки за 50 километров
В Джидинском районе Бурятии построят три детские площадки
В Джидинском районе Бурятии построят три детские площадки
Общество, 17.01.2023
Площадки установят в рамках программы «1000 дворов»
Известный актёр Андрей Мерзликин посетит Забайкальский край
Известный актёр Андрей Мерзликин посетит Забайкальский край
Общество, 17.01.2023
Он представит моноспектакль «С любовью к Родине»
В Улан-Удэ расчищают лёд на месте крещенской купели
В Улан-Удэ расчищают лёд на месте крещенской купели
Общество, 17.01.2023
Здесь будут оборудованы палатки и подъездные пути
В честь Героя России из Улан-Удэ Максима Концова выпустили марку
В честь Героя России из Улан-Удэ Максима Концова выпустили марку
Общество, 17.01.2023
В оборот вышла серия марок «Герои Российской Федерации»
Бурятский цирк восхитил жителей Санкт-Петербурга
Бурятский цирк восхитил жителей Санкт-Петербурга
Общество, 17.01.2023
Цирковое шоу «Тайна пяти стихий» посетили более 7 тысяч зрителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^