В столице Бурятии появился «Читающий Хогвартс»

Инициативные улан-удэнки создали книжный клуб в сотых кварталах





В «PRO100 библиотеке» – филиале № 12 централизованной библиотечной системы Улан-Удэ, который находится в 113 микрорайоне, появился книжный клуб под названием «Читающий Хогвартс». Его открыли местные жительницы – инициативные, талантливые и яркие молодые мамы. Участники клуба читают книги из списка и каждый месяц обсуждают их на встречах.- Зачастую у молодых мам не хватает времени на интеллектуальный досуг, творческое развитие и на расширение круга общения. Но частые посетители нашей библиотеки доказывают обратное, – рассказала заведующая «PRO100 библиотеки» Елена Кузнецова. – Некоторые люди, например, приходят и спрашивают, есть ли у нас клуб любителей кино. А есть совершенно другие и они говорят: «У вас нет клуба любителей кино, так давайте возьмём и организуем!». Именно благодаря таким у нас и появился «Читающий Хогвартс».Произведения предлагают сами клубчане. На уже прошедших встречах они обсуждали и разбирали книги известного скандинавского писателя Фредерика Бакмана, армянской писательницы Наринэ Абгарян и её коллеги «по цеху» из Италии Анджелы Нанетти.- Первое собрание была очень интересным – горячее обсуждение прочитанного, споры и много эмоций за кружкой горячего чая. Это была уютная беседа книгочеев. На следующую встречу пришло ещё больше людей, а одна из участниц присутствовала онлайн – она из Кяхты. Наш клуб – не только уютное место для встреч. Это пространство, где можно выразить своё мнение и на другие насущные темы, ведь невозможно обсуждать книги в отрыве от жизни, – отметила участница клуба Ника Светлая.По её словам, «Читающий Хогвартс» (Х.) – действительно немного волшебное пространство. Присоединиться к клубу могут все желающие. Новости, списки рекомендованных книг, даты и время встреч и фотографии с мероприятий публикуются в его официальном telegram-канале.