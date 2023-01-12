12 января

11 января

Популярное

В столице Бурятии появился «Читающий Хогвартс»

В столице Бурятии появился «Читающий Хогвартс»
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Инициативные улан-удэнки создали книжный клуб в сотых кварталах

В «PRO100 библиотеке» – филиале № 12 централизованной библиотечной системы Улан-Удэ, который находится в 113 микрорайоне, появился книжный клуб под названием «Читающий Хогвартс». Его открыли местные жительницы – инициативные, талантливые и яркие молодые мамы. Участники клуба читают книги из списка и каждый месяц обсуждают их на встречах.

- Зачастую у молодых мам не хватает времени на интеллектуальный досуг, творческое развитие и на расширение круга общения. Но частые посетители нашей библиотеки доказывают обратное, – рассказала заведующая «PRO100 библиотеки» Елена Кузнецова. – Некоторые люди, например, приходят и спрашивают, есть ли у нас клуб любителей кино. А есть совершенно другие и они говорят: «У вас нет клуба любителей кино, так давайте возьмём и организуем!». Именно благодаря таким у нас и появился «Читающий Хогвартс».

Произведения предлагают сами клубчане. На уже прошедших встречах они обсуждали и разбирали книги известного скандинавского писателя Фредерика Бакмана, армянской писательницы Наринэ Абгарян и её коллеги «по цеху» из Италии Анджелы Нанетти.

- Первое собрание была очень интересным – горячее обсуждение прочитанного, споры и много эмоций за кружкой горячего чая. Это была уютная беседа книгочеев. На следующую встречу пришло ещё больше людей, а одна из участниц присутствовала онлайн – она из Кяхты. Наш клуб – не только уютное место для встреч. Это пространство, где можно выразить своё мнение и на другие насущные темы, ведь невозможно обсуждать книги в отрыве от жизни, – отметила участница клуба Ника Светлая.

По её словам, «Читающий Хогвартс» (Хогвартс – школа для юных волшебников из книг о Гарри Поттере – прим.) – действительно немного волшебное пространство. Присоединиться к клубу могут все желающие. Новости, списки рекомендованных книг, даты и время встреч и фотографии с мероприятий публикуются в его официальном telegram-канале.

Возрастное ограничение – 18+
книги библиотека литература

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Только с каникул вышли»: Улан-удэнцы не хотят отдыхать в старый Новый год
«Только с каникул вышли»: Улан-удэнцы не хотят отдыхать в старый Новый год
Общество, 12.01.2023
Большинство горожан высказались против выходного в этот день
Учёные из Бурятии разработали уникальный способ переработки облепихи
Учёные из Бурятии разработали уникальный способ переработки облепихи
Общество, 12.01.2023
Из плодов облепихи можно будет получить сушёную облепиху, сок, экстракт, масло облепиховое из мякоти, жмых из семян и многое другое
Со льда Байкала спасли беспомощную косулю
Со льда Байкала спасли беспомощную косулю
Общество, 12.01.2023
Сперва очевидцы приняли её за нерпу
В столице Бурятии появился «Читающий Хогвартс»
В столице Бурятии появился «Читающий Хогвартс»
Общество, 12.01.2023
Инициативные улан-удэнки создали книжный клуб в сотых кварталах
Таиланд с июня планирует ввести туристический сбор с иностранцев
Таиланд с июня планирует ввести туристический сбор с иностранцев
Общество, 12.01.2023
Его размер составит 300 бат, около 600 рублей по сегодняшнему курсу
Раненый на Украине военнослужащий из Бурятии встал на сноуборд
Раненый на Украине военнослужащий из Бурятии встал на сноуборд
Общество, 12.01.2023
Он осваивает спортивный снаряд с протезом
В Улан-Удэ неизвестный подарил больным детям большой пакет игрушек
В Улан-Удэ неизвестный подарил больным детям большой пакет игрушек
Общество, 12.01.2023
Молодой человек решил сохранить анонимность
Ликвидация огромной свалки на Байкале в Бурятии растянулась на полтора года
Ликвидация огромной свалки на Байкале в Бурятии растянулась на полтора года
Общество, 12.01.2023
В Усть-Баргузине скопилось более 180 тысяч кубов мусора
Жителей Бурятии призвали топить печь не более трёх раз в день
Жителей Бурятии призвали топить печь не более трёх раз в день
Общество, 12.01.2023
Рекомендации, как избежать перекала печи, опубликовало республиканское агентство по чрезвычайным ситуациям
В России планируют расширить список льготников при поступлении в вузы
В России планируют расширить список льготников при поступлении в вузы
Общество, 12.01.2023
Туда войдут в том числе дети добровольцев – участников спеоперации  
В Улан-Удэ снизилось число звонков в колл-центр соцзащиты
В Улан-Удэ снизилось число звонков в колл-центр соцзащиты
Общество, 12.01.2023
Львиная доля обращений касается пособий на детей
В Иркутскую область придут сильные морозы из Арктики
В Иркутскую область придут сильные морозы из Арктики
Общество, 12.01.2023
Накануне температура в северных районах опустилась до минус 50 градусов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^