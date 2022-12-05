В Улан-Удэ при реконструкции театра «Ульгэр» столкнулись с трудностями













В Улан-Удэ продолжается реконструкция театра кукол «Ульгэр». Завершены работы по укреплению стен существующего здания, а сейчас возводят фундамент нового пристроя, сообщили в управлении капитального строительства правительства Бурятии.- В ходе производства работ мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами ввиду высокого уровня грунтовых вод, а также фактического уровня залегания фундаментов. То есть по факту фундаменты оказались выше, чем были по проекту. Это привнесло определённые сложности, пришлось дополнительно усиливать фундамент. Но тем не менее подрядчик справился со сложностями. Работы проводятся в соответствии с графиком производства работ, всё идёт по плану, - сообщил главный инженер управления капитального строительства Кирилл Лыкшитов.В ходе реконструкции была разобрана часть здания, на её месте построят четыре новых блока. Остальная часть относится к статусу памятника культурного наследия, её укрепят и восстановят. Основной архитектурной задачей при проектировании являлось воссоздание облика здания до пожара 1930 года.Строительно-монтажные работы должны завершиться в 2023 году. Срок окончания реконструкции – второй квартал 2024 года.Стоимость реконструкции – более 900 миллионов рублей.До 2017 года в здании находились театр кукол и музей природы. После реконструкции в помещении будет располагаться только театр кукол «Ульгэр», площадь театра станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 200 зрителей. Кроме того, появятся новые гримёрные, подсобные помещения и репетиционные залы.Здание по улице Ленина, 46 было построено в 1917 году. Оно является объектом культурного наследия. В 1920 году в нём на Съезде трудового населения Забайкалья была принята декларация об образовании Дальневосточной Республики и избрано правительство. В 2017 году историческое здание было признано аварийным, оно было закрыто для посещений.