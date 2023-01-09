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Открыты пассажирские автобусные перевозки Забайкальск – Маньчжурия

Открыты пассажирские автобусные перевозки Забайкальск – Маньчжурия
Общество,  Фото:pixabay.com
Однако официального разрешения на работу с турпотоком пока не было

9 января на оперативном совещании правительства Забайкалья было сообщено, что открыто движение на пассажирском направлении МАПП Забайкальск для проезда в обе стороны.

По словам главы региона Александра Осипова, одним из основных условий для всех пересекающих границу на МАПП Забайкальск – Маньчжурия станет наличие обязательного ПЦР-теста об отсутствии вируса COVID-19, сделанного за 48 часов до въезда.

Вице-премьер правительства Забайкальского края Владимир Петраков отметил, что движение через пассажирское направление МАПП Забайкальск открыто с 8 января для регулярных пассажирских автобусных перевозок.

- Со 2 по 8 января на МАПП пропущено порядка 2,2 тысячи грузовых транспортных средств. На момент открытия транспортного перехода согласовано движение российских рейсовых автобусов каждые два часа: в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00. Правила безвизового въезда в настоящее время не действуют, - уточнил вице-премьер.

Напомним, что функционирование международного автомобильного пропуска регламентируется федеральными органами по согласованию с сопредельной стороной. Работа грузового направления МАПП Забайкальск пока остаётся без изменений, пояснили в пресс-службе правительства Забайкалья.

Кроме этого, турфирмы региона получают очень много запросов на тему открытия границ с Китаем. Однако пока официального разрешения на работу с туристами не было. Об этом заявил вице-премьер правительства Александр Бардалеев.

- Пропускают через границу только тех, у кого есть действующая виза. Сейчас идёт речь только о возобновлении делового сотрудничества. Никакого официального разрешения на работу с турпотоком не было. Поэтому говорить о поездках в качестве туристов очень преждевременно. Мы работаем с турфирмами, спрос на Китай очень большой. И мы сами рады были бы видеть у себя гостей, но всё это пока лишь перспектива, - рассказал Александр Бардалеев.

В министерстве экономического развития Забайкалья отметили, что регион уже начал готовиться к возможной встрече китайских туристов.

- Мы за время перерыва в общении с китайской стороной пересмотрели экскурсионные программы, опробовали их на своих туристах. Создано несколько маршрутов конкретно под китайских туристов. Мы хотим, чтобы китайский турист был не транзитным гостем для нас, а мог больше времени провести у нас, в Забайкалье,- добавила начальник отдела развития туризма минэкономразвития региона Татьяна Воронина.
Китай Забайкальский край пассажирские перевозки туризм Маньчжурия

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