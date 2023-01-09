Открыты пассажирские автобусные перевозки Забайкальск – Маньчжурия

Однако официального разрешения на работу с турпотоком пока не было
9 января на оперативном совещании правительства Забайкалья было сообщено, что открыто движение на пассажирском направлении МАПП Забайкальск для проезда в обе стороны.
По словам главы региона Александра Осипова, одним из основных условий для всех пересекающих границу на МАПП Забайкальск – Маньчжурия станет наличие обязательного ПЦР-теста об отсутствии вируса COVID-19, сделанного за 48 часов до въезда.
Вице-премьер правительства Забайкальского края Владимир Петраков отметил, что движение через пассажирское направление МАПП Забайкальск открыто с 8 января для регулярных пассажирских автобусных перевозок.
- Со 2 по 8 января на МАПП пропущено порядка 2,2 тысячи грузовых транспортных средств. На момент открытия транспортного перехода согласовано движение российских рейсовых автобусов каждые два часа: в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00. Правила безвизового въезда в настоящее время не действуют, - уточнил вице-премьер.
Напомним, что функционирование международного автомобильного пропуска регламентируется федеральными органами по согласованию с сопредельной стороной. Работа грузового направления МАПП Забайкальск пока остаётся без изменений, пояснили в пресс-службе правительства Забайкалья.
Кроме этого, турфирмы региона получают очень много запросов на тему открытия границ с Китаем. Однако пока официального разрешения на работу с туристами не было. Об этом заявил вице-премьер правительства Александр Бардалеев.
- Пропускают через границу только тех, у кого есть действующая виза. Сейчас идёт речь только о возобновлении делового сотрудничества. Никакого официального разрешения на работу с турпотоком не было. Поэтому говорить о поездках в качестве туристов очень преждевременно. Мы работаем с турфирмами, спрос на Китай очень большой. И мы сами рады были бы видеть у себя гостей, но всё это пока лишь перспектива, - рассказал Александр Бардалеев.
В министерстве экономического развития Забайкалья отметили, что регион уже начал готовиться к возможной встрече китайских туристов.
- Мы за время перерыва в общении с китайской стороной пересмотрели экскурсионные программы, опробовали их на своих туристах. Создано несколько маршрутов конкретно под китайских туристов. Мы хотим, чтобы китайский турист был не транзитным гостем для нас, а мог больше времени провести у нас, в Забайкалье,- добавила начальник отдела развития туризма минэкономразвития региона Татьяна Воронина.
Открыты пассажирские автобусные перевозки Забайкальск – Маньчжурия
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юбилей отпраздновала чета Васильевых
Однако официального разрешения на работу с турпотоком пока не было
Им вручён сертификат на 250 тысяч рублей
Для участия приглашается молодёжь в возрасте до 40 лет
Лиана Шульгина считает, что в ней течёт кровь коренных жителей республики
Пять авиамаршрутов из Улан-Удэ вошли в перечень субсидируемых на 2023 год
В КГХ заявили, что дороги в городе подсыпают круглосуточно
Женщины подошли к конкурсу ответственно, заявили организаторы
Весной птиц пообещали выпустить на волю
Судьями стали два спортсмена
Тарбагатайцы заявили, что её невозможно пить
Теперь туристы угощаются напитками из ледяных стаканов
Девятидневные праздники выдались «жаркими» для улан-удэнского «Водоканала»
Люди приходили в ресурсный центр со спальниками и термосами
Он предсказал техногенные катастрофы и полное уничтожение национализма на Украине