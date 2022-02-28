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Турфирмы начали отказываться от «Поцелуя Байкала»

Турфирмы начали отказываться от «Поцелуя Байкала»
Общество, 
Туристов обещали больше не развлекать алкогольным коктейлем из Байкала

В Бурятии появился первый результат кампании общественности против забавы «Поцелуй Байкала». Первая туристическая компания официально заявила, что приезжим больше не будут предлагать эту услугу. Обращение компании опубликовали в паблике ves_ulan_ude.

- Мы прощаемся с ритуалом «Поцелуй Байкала». Несмотря на то, что для наших гостей мы уже давно использовали обычные куски льдин, а не сам лёд Байкала, мы как жители этого священного места, понимаем всю его ценность, как для гостей, так и для остальных жителей, что это то место, где люди молятся и проводят древние обряды. Поэтому приняли такое важное для всего общества решение. Больше такого зимнего байкальского ритуала в наших турах не будет, - сообщила туркомпания.

В комментариях пользователи призывают присоединиться к отказу от «Поцелуя Байкала» и другие турфирмы.

«Как быстро и эффективно можно решить ту или иную проблему, только осветив её в СМИ. Отличные результаты», «Как понимать «Больше такого зимнего байкальского ритуала»? Это разве ритуал? Побойтесь бога! Такого в принципе не может быть!!!», «Наконец-то дошло», «Остановите этот ритуал! Байкал должен быть чистым много веков!» - призывают пользователи.

Также жители Бурятии предлагают не пить алкоголь из лунок, а просто целовать лёд Байкала.

Как сообщал «Байкал-Daily», нынешней зимой общественность активно выступает против этой туристической забавы. Её суть заключается в том, что во льду просверливают лунку, которую заполняют алкоголем. Содержимое выпивают с помощью трубочки. Жители республики негодуют, что «Байкал превратили в рюмку». 

Помимо этого, нередко туристы оставляют за собой мусор, в том числе коктейльные трубочки. По словам экоактивиста Чингиса Болотова, за лето 2021 года волонтёры собрали более 300 тонн мусора, и большая доля - это «алкомусор». Он тоже выступал против этого развлечения, придумав действенную схему с жалобами на страницы туроператоров в соцсетях

Помимо этого, множество дырок во льду Байкала и пятна от алкоголя попросту портят красивые виды зимнего озера.


туризм туристы Байкал

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