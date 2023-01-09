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Бурятский оперный театр готовит самую загадочную премьеру сезона

Бурятский оперный театр готовит самую загадочную премьеру сезона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы увидят оперетту «Мистер Икс»

24 и 25 января в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера оперетты «Мистер Икс». В театре её называют «самой загадочной премьерой сезона».

Музыкальным руководителем и дирижёром оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс» выступит маэстро Владимир Рылов. Режиссёром-постановщиком - Алла Семак — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, режиссёр Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Балетмейстер – Александр Курбатов.

Действие происходит в знаменитом петербургском цирке Чинизелли.
В недалеком прошлом дядюшка лишил своего племянника законной доли наследства за то, что тот увлекся его невестой. Лишённый средств к существованию молодой человек был вынужден примкнуть к труппе бродячих артистов.

Пройдя через годы скитаний и унижений, он завоевал себе имя в актёрском мире, став известным цирковым акробатом под псевдонимом «Мистер Икс». Познакомившись с одной из постоянных посетительниц представлений, он влюбляется в неё. Поначалу он даже не подозревает, что эта красавица и есть вдова дядюшки. Дальнейшие события затягивают их в вихрь недоразумений, обмана и интриг.

- Самая загадочная премьера сезона – оперетта «Мистер Икс» - это подарок Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Бурятскому театру оперы и балета. Такие договорённости были достигнуты ещё летом этого года в ходе рабочей поездки Соелмы Дагаевой в культурную столицу, - сообщили в пресс-службе театра.


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оперное искусство театр оперы и балета

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