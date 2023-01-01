Герой России Балдан Цыдыпов провёл встречу в столичном вузе

Общество, Фото: Финансовый университет при правительстве РФ

Он встретился с ректором Финансового университета и официальными лицами



30 декабря в Москве, в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации состоялась встреча Героя России Балдана Цыдыпова, который поступил в магистратуру вуза, и ректора заведения Станислава Прокофьева. Почётными гостями встречи также стали глава Казначейства России Роман Артюхин, заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, председатель комитета по науке и высшему образованию ГД РФ Сергей Кабышев, заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик.



Командир мотострелкового взвода, лейтенант Балдан Цыдыпов, принимая участие в спецоперации, спас 150 сослуживцев. 29 июня министр обороны России Сергей Шойгу вручил ему звезду Героя России. Цыдыпов также награждён орденом Мужества.



После приветствий Герой России поблагодарил руководство университета за теплый приём и оказанную поддержку. Представители юридического факультета рассказали Балдану об особенностях обучения и возможностях развития профессиональных и творческих компетенций на базе факультета.



- Встреча завершилась неформальным общением в тёплой дружеской обстановке, - сообщили в пресс-службе вуза.

