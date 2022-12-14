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Имя жительницы Бурятии с 10 детьми внесли в Книгу материнской славы

Имя жительницы Бурятии с 10 детьми внесли в Книгу материнской славы
Общество, 
Она вместе с супругом воспитывает пять дочек и столько же сыновей

В конце ноября Людмила Бадмаева из закаменского села Михайловка получила звание «Мать-героиня». Наша землячка оказалась одной из первых в России, кто удостоился его. А недавно имя жительницы Бурятии, вместе с супругом воспитывающей десять детей, внесли в Книгу материнской славы, учреждённой ещё в 2014 году на IV районном форуме женщин.

Бадмаева стала в ней 30-ой по счёту. У Людмилы и её мужа Алексеем Анулеева пять дочек и пятеро сыновей. Старшие дети в большой дружной семье – уже студенты, ещё трое – школьники, она учатся в СОШ в Михайловке, а младшие – дошкольники, юные исследователи и помощники.

По словам главы Минсоцзащиты Бурятии Татьяны Быковой, звание «Мать-героиня» возродили в стране летом 2022-го. Соответствующее решение принял в августе президент Владимир Путин.

- Обладательницам этого звания будут выплачивать единовременное поощрение размером в один миллион рублей, – напомнила министр. – Отрадно, что среди первых женщин, удостоенных столь высокого звания, есть и наша землячка. Награду многодетная мама получит в Москве из рук президента России.

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказывал, что знаком с семьёй лично.

- В августе 2021-го был в Закаменском районе после того, как там выпал сильный град. Больше всего пострадало село Михайловка. Помню, тогда Людмила Николаевна была в положении, ждала десятого ребёнка. Всем пострадавшим от стихии жителям постарались оперативно помочь, – сообщил он ранее в своём telegram-канале.

дети семья родители

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