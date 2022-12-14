Имя жительницы Бурятии с 10 детьми внесли в Книгу материнской славы

Она вместе с супругом воспитывает пять дочек и столько же сыновей









Бадмаева стала в ней 30-ой по счёту. У Людмилы и её мужа Алексеем Анулеева пять дочек и пятеро сыновей. Старшие дети в большой дружной семье – уже студенты, ещё трое – школьники, она учатся в СОШ в Михайловке, а младшие – дошкольники, юные исследователи и помощники.



По словам главы Минсоцзащиты Бурятии Татьяны Быковой, звание «Мать-героиня» возродили в стране летом 2022-го. Соответствующее решение принял в августе президент Владимир Путин.



- Обладательницам этого звания будут выплачивать единовременное поощрение размером в один миллион рублей, – напомнила министр. – Отрадно, что среди первых женщин, удостоенных столь высокого звания, есть и наша землячка. Награду многодетная мама получит в Москве из рук президента России.







Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказывал, что знаком с семьёй лично.



- В августе 2021-го был в Закаменском районе после того, как там выпал сильный град. Больше всего пострадало село Михайловка. Помню, тогда Людмила Николаевна была в положении, ждала десятого ребёнка. Всем пострадавшим от стихии жителям постарались оперативно помочь, – сообщил он ранее в своём telegram-канале.





