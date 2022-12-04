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Было — стало: о соразмерности

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Про маленький домик и его вывеску 

Когда-то за Удой на Бабушкина рядом с школой 29 стоял маленький домик с огромной вывеской. Прямо скажем, совсем не по размерам гигантской объёмной вывеской.

- Потом домик подрос, вытянулся, расширился, оквадратился и остекленел. И стала вывеска нормальной, в самый раз. На вырост, получается, была, - шутит фотограф Сергей Тарасенко.

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БылоСтало хронограф Улан-Удэ

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