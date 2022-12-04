Про маленький домик и его вывеску
Когда-то за Удой на Бабушкина рядом с школой 29 стоял маленький домик с огромной вывеской. Прямо скажем, совсем не по размерам гигантской объёмной вывеской.
- Потом домик подрос, вытянулся, расширился, оквадратился и остекленел. И стала вывеска нормальной, в самый раз. На вырост, получается, была, - шутит фотограф Сергей Тарасенко.
Другие публикации проекта «Было – стало» можно увидеть в нашем спецразделе
Было — стало: о соразмерности
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Про маленький домик и его вывеску
Проведены консультации, отдельным потребителям оказана помощь в составлении претензий в адрес перевозчиков
С него взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 млн рублей в пользу близкого родственника погибшего
Тропа выполнена из металлических каркасов
Мероприятия по снижению количества отравлений обсуждены на различных заседаниях
По республике переменная облачность
Средства пойдут на модернизацию 61 дворовой территорий по программе «1000 дворов», строительство театрально-культурного центра «Байкал» и многое другое
Мероприятие было проведено в онлайн-формате
Молодые люди кололи дрова в двух СНТ и одном посёлке
Парню назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ
Действия обвиняемой пресекли работники больницы
Замечания были устранены, заверили в районном управлении образования
Партию Бальжан Хатан исполняют Дина Санданова и Батчимэг Самбуу
Готовность проекта составляет 70%
Преступление произошло в феврале этого года