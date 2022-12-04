Было — стало: о соразмерности

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Когда-то за Удой на Бабушкина рядом с школой 29 стоял маленький домик с огромной вывеской. Прямо скажем, совсем не по размерам гигантской объёмной вывеской.- Потом домик подрос, вытянулся, расширился, оквадратился и остекленел. И стала вывеска нормальной, в самый раз. На вырост, получается, была, - шутит фотограф Сергей Тарасенко.