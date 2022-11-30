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В Улан-Удэ чествовали приёмных мам

В Улан-Удэ чествовали приёмных мам
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие было приурочено ко Дню Матери

Накануне в администрации Советского района Улан-Удэ прошло чествование приёмных родителей, посвящённое прошедшему Дню Матери.

Светлана Юрьевна приняла в семью 5 приёмных детей-инвалидов. Самый первый живёт в семье уже 7 лет, с трёхлетнего возраста. Через год у него появилась новая сестра, через два года – ещё одна. В 2020 году Светлана Юрьевна стала мамой для брата и сестры.

- Дулмажап Базаровна у нас приёмная мама с опытом. Ранее под опекой был мальчик, который сегодня получает высшее образование в БГУ. Сейчас у Дулмажап Базаровны на попечении 3 детей разного возраста, - сообщает пресс-служба администрации района.

Наталья Григорьевна также имеет на попечении 3 детей. Опекунской мамой она стала в прошлом году. За этот год у детей проявилась положительная динамика в учёбе и развитии.

Светлана Владимировна имеет положительный опыт в воспитании несовершеннолетних подопечных. Ранее под её опекой воспитывались ещё 4 ребёнка, которые в настоящее время выросли и строят свои семьи. Один из подопечных имеет статус Героя России. Ещё одна подопечная окончила педагогическое училище и в настоящее время работает в должности учителя. Сегодня у Светланы Владимировны на попечении 3 детей.

Наталья Павловна вот уже четыре года имеет на попечении 4 несовершеннолетних детей. С 2020 года, к двум её детям в семью пришли под опеку сразу четверо девочек.

По информации администрации Советского района, на сегодня в районе 240 семей, где воспитывается 325 детей.
Улан-Удэ приемные семьи день матери Советский район

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