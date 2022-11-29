Цыденов и Хамбо Лама отреагировали на заявление папы римского о «жестокости» бурят на СВО

Глава республики назвал такую оценку как минимум странной
- Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Самым жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции – такие, как чеченцы, буряты и так далее, – отметил глава католической церкви.
Вокруг этого заявления разгорелся громкий скандал. На заседании круглого стола в Совете Федерации официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала высказывания понтифика «извращением истины».
Высказывания папы «это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», прокомментировала Захарова.
Отреагировали на скандальное интервью и в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов написал в соцсетях, что военные из республики с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии».
- Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относиться к военнопленным – именно так действует российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов, – подчеркнул он на своей странице во «ВКонтакте». – Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей, а именно – бурят и чеченцев, защищающих мирное население, как минимум странно.
По словам руководителя региона, история знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций.
- Например, геноцид индейцев в Северной Америке. Или кто-то скажет, что крестовые походы были полны добродетели? Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства – город Белград или целое государство – Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов великой России, – отметил Цыденов. – И, безусловно, папа римский знает об этом.
Глава Бурятии отметил, что «жители Донбасса жили под обстрелами и погибали сотнями более восьми лет», а «терроризировали их украинские националисты под руководством преступного режима и кураторов от «цивилизованных» наций».
- И если наших воинов заметили, значит, они хорошо делают своё дело. Ребята, мы вами гордимся! Бог с теми, за кем правда, – заключил Алексей Цыденов.
Высказался по этому поводу и глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
- Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам, – написал Хамбо лама в своём telegram-канале. – Потому наши люди не жестокие. Они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою родину от фашизма, как наши деды и прадеды.
Отреагировали на скандальное интервью и в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов написал в соцсетях, что военные из республики с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии».
- Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относиться к военнопленным – именно так действует российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов, – подчеркнул он на своей странице во «ВКонтакте». – Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей, а именно – бурят и чеченцев, защищающих мирное население, как минимум странно.
По словам руководителя региона, история знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций.
- Например, геноцид индейцев в Северной Америке. Или кто-то скажет, что крестовые походы были полны добродетели? Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства – город Белград или целое государство – Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов великой России, – отметил Цыденов. – И, безусловно, папа римский знает об этом.
Глава Бурятии отметил, что «жители Донбасса жили под обстрелами и погибали сотнями более восьми лет», а «терроризировали их украинские националисты под руководством преступного режима и кураторов от «цивилизованных» наций».
- И если наших воинов заметили, значит, они хорошо делают своё дело. Ребята, мы вами гордимся! Бог с теми, за кем правда, – заключил Алексей Цыденов.
Высказался по этому поводу и глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
- Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам, – написал Хамбо лама в своём telegram-канале. – Потому наши люди не жестокие. Они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою родину от фашизма, как наши деды и прадеды.