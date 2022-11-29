29 ноября

28 ноября

Популярное

Цыденов и Хамбо Лама отреагировали на заявление папы римского о «жестокости» бурят на СВО

Цыденов и Хамбо Лама отреагировали на заявление папы римского о «жестокости» бурят на СВО
Власть, 
Глава республики назвал такую оценку как минимум странной

Недавно папа римский Франциск дал интервью американскому христианскому журналу America. В нём понтифик допустил заявил, что военные из Бурятии и Чечни, возможно, являются «самыми жестокими» из тех, кто принимает участие в спецоперации на Украине.

- Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Самым жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции – такие, как чеченцы, буряты и так далее, – отметил глава католической церкви.

Вокруг этого заявления разгорелся громкий скандал. На заседании круглого стола в Совете Федерации официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала высказывания понтифика «извращением истины».

Высказывания папы «это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», прокомментировала Захарова.  

Отреагировали на скандальное интервью и в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов написал в соцсетях, что военные из республики с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии».

- Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относиться к военнопленным – именно так действует российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов, – подчеркнул он на своей странице во «ВКонтакте». – Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей, а именно – бурят и чеченцев, защищающих мирное население, как минимум странно.

По словам руководителя региона, история знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций.

- Например, геноцид индейцев в Северной Америке. Или кто-то скажет, что крестовые походы были полны добродетели? Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства – город Белград или целое государство – Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов великой России, – отметил Цыденов. – И, безусловно, папа римский знает об этом.

Глава Бурятии отметил, что «жители Донбасса жили под обстрелами и погибали сотнями более восьми лет», а «терроризировали их украинские националисты под руководством преступного режима и кураторов от «цивилизованных» наций».

- И если наших воинов заметили, значит, они хорошо делают своё дело. Ребята, мы вами гордимся! Бог с теми, за кем правда, – заключил Алексей Цыденов.

Высказался по этому поводу и глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

- Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам, – написал Хамбо лама в своём telegram-канале. – Потому наши люди не жестокие. Они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою родину от фашизма, как наши деды и прадеды.


военнослужащие спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Министр культуры Бурятии «перевоплотилась» в фею
Министр культуры Бурятии «перевоплотилась» в фею
Власть, 29.11.2022
Соелма Дагаева примерила сказочный образ, чтобы обратиться к школьникам и студентам
В Бурятии два поселения не получили паспорта готовности к зиме
В Бурятии два поселения не получили паспорта готовности к зиме
Власть, 28.11.2022
Местные власти должны исправить все замечания до 10 декабря
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём матери
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём матери
Власть, 27.11.2022
День матери отмечают в последнее воскресенье ноября
В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях
В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях
Власть, 25.11.2022
Парламентариям захотелось компенсации за вынужденные прогулы на работе
Назначен прокурор Баунтовского района Бурятии
Назначен прокурор Баунтовского района Бурятии
Власть, 25.11.2022
Рафик Галимов служит в прокуратуре уже 14 лет
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Власть, 25.11.2022
Прокуратура выявила нарушение законодательства при расходовании бюджетных средств
В России принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
В России принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Власть, 25.11.2022
За нарушение закона накажут крупными штрафами
Семьи с детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже участка
Семьи с детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже участка
Власть, 24.11.2022
Это станет возможным при условии, что доход пойдёт на улучшение жилищных условий
В Иркутской области образован Совет по развитию АПК региона
В Иркутской области образован Совет по развитию АПК региона
Власть, 24.11.2022
Помимо чиновников, в его состав вошли представители учебных заведений и сельхозпроизводители
В правительстве Бурятии обсудили актуальные вопросы противодействия коррупции
В правительстве Бурятии обсудили актуальные вопросы противодействия коррупции
Власть, 24.11.2022
23 ноября прошёл республиканский обучающий семинар по соблюдению антикоррупционных стандартов на государственной гражданской и муниципальной службе
В Бурятии формируют план проверок на 2023 год
В Бурятии формируют план проверок на 2023 год
Власть, 24.11.2022
Его утвердят до середины декабря 
В Забайкалье ушло в суд дело о гибели монтажника на железной дороги
В Забайкалье ушло в суд дело о гибели монтажника на железной дороги
Власть, 23.11.2022
Мужчина получил смертельную электротравму
Депутаты Улан-Удэ возмутились пренебрежительным отношением к их запросам по ремонту дорог
Депутаты Улан-Удэ возмутились пренебрежительным отношением к их запросам по ремонту дорог
Власть, 23.11.2022
«По какому принципу вы отбираете улицы для ремонта? Как формируется список?» - потребовал ответ Анатолий Белоусов
Бюджет на 2023-2025 годы принят во втором чтении с поправками «ЕР»
Бюджет на 2023-2025 годы принят во втором чтении с поправками «ЕР»
Власть, 23.11.2022
Финансирование социальной сферы увеличат на триллион рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^