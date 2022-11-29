Цыденов и Хамбо Лама отреагировали на заявление папы римского о «жестокости» бурят на СВО

Глава республики назвал такую оценку как минимум странной









Высказывания папы «это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», прокомментировала Захарова.



Отреагировали на скандальное интервью и в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов написал в соцсетях, что военные из республики с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии».



- Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относиться к военнопленным – именно так действует российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов, – подчеркнул он на своей странице во «ВКонтакте». – Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей, а именно – бурят и чеченцев, защищающих мирное население, как минимум странно.



По словам руководителя региона, история знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций.



- Например, геноцид индейцев в Северной Америке. Или кто-то скажет, что крестовые походы были полны добродетели? Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства – город Белград или целое государство – Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов великой России, – отметил Цыденов. – И, безусловно, папа римский знает об этом.



Глава Бурятии отметил, что «жители Донбасса жили под обстрелами и погибали сотнями более восьми лет», а «терроризировали их украинские националисты под руководством преступного режима и кураторов от «цивилизованных» наций».



- И если наших воинов заметили, значит, они хорошо делают своё дело. Ребята, мы вами гордимся! Бог с теми, за кем правда, – заключил Алексей Цыденов.



Высказался по этому поводу и глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.



- Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам, – написал Хамбо лама в своём telegram-канале. – Потому наши люди не жестокие. Они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою родину от фашизма, как наши деды и прадеды.







Недавно папа римский Франциск дал интервью американскому христианскому журналу America. В нём понтифик допустил заявил, что военные из Бурятии и Чечни, возможно, являются «самыми жестокими» из тех, кто принимает участие в спецоперации на Украине.- Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Самым жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции – такие, как чеченцы, буряты и так далее, – отметил глава католической церкви.Вокруг этого заявления разгорелся громкий скандал. На заседании круглого стола в Совете Федерации официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала высказывания понтифика «извращением истины».