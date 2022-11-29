В Бурятии освятили ступу Великой Победы

Общество, Фото: пресс-служба администрации Хоринского района

Большой молебен прошёл в селе Ашанга



26 ноября в селе Ашанга Хоринского района Бурятии прошло освящение ступы Великой Победы – «Жалсан субарга». Ступа находится на вершине Эрдэни Толгой близ села Ашанга.



- Сакральный смысл её воздвижения заключается в том, чтобы наши земляки, отправившиеся на защиту Родины, вернулись живыми и здоровыми, - сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.



Для проведения священного ритуала приехали ламы Анинского дацана во главе с ширээтэ Легцок ламой. Большой молебен проходил в Ашангинском сельском клубе. На знаменательное событие прибыли жители сёл Георгиевское, Алан, Тэгда, Хоринск, Еравнинского района и города Улан-Удэ.



- Погода в этот день была ясной и морозной. Гостеприимные ашангинцы поили горячим чаем, вкусно кормили всех собравшихся, - рассказали в администрации района.



На открытие субургана приехали двое участников СВО на Украине, находящихся в данный момент в отпуске. Военнослужащие выразили благодарность местным жителям за поддержку и создание такого священного объекта, рассказали, что именно вера придаёт силы и оберегает их.

