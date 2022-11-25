Об этом сообщил министр образования Валерий Поздняков
В Бурятии три школы и два детсада отправили на дистанционное обучение. Причина – ухудшение эпидемиологической ситуации среди учащихся в этих образовательных учреждениях. Об этом «Байкал-Daily» сообщил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.
Мера была предпринята в целях предотвращения распространения простудных заболеваний - ОРВИ, гриппа и СOVID-19.
Валерий Поздняков не исключает, что в случае распространения простудных заболеваний школы и классы продолжат отправлять на дистанционное обучение.
- В случае, если в классе заболело свыше 20% учащихся – класс уходит на дистант. Если заболело свыше 20% в образовательной организации, соответственно, школы также выходят на дистанционное обучение, - объяснил министр образования.
Также в школах и детсадах вернутся профилактические мероприятия. Такие как, дезинфекция помещений, включение рециркуляторов, обработка рук и т.д. При необходимости введение масочного режима.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в школах Улан-Удэ 90 классов закрыли на карантин для предотвращения распространения ОРВИ. Эту меру ввели в 26 школах города.
В Бурятии три школы и два детсада отправили на дистант
Общество, Фото:
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