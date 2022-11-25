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В Улан-Удэ 90 школьных классов ушли на карантин

В Улан-Удэ 90 школьных классов ушли на карантин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей

В школах Улан-Удэ уже 90 классов закрыли на карантин для предотвращения распространения ОРВИ. Эту меру ввели в 26 школах города.

- Классы закрывают на карантин при условии, если болеют 20% учащихся в коллективе. Эта мера позволит ограничить распространение заболеваемости, - сообщили в комитете по образованию.

Также ежедневно в школах проводится мониторинг заболеваемости, обрабатывают все поверхности, работают бактерицидные лампы. Помимо этого, проводят фильтр - измерение температуры.

Всего в Улан-Удэ более 68 тысяч школьников. Из них по состоянию на 24 ноября болеют 5823 ребёнка или 8,5%.

В конце октября были зарегистрированы первые случаи гриппа, сейчас наблюдается рост заболеваемости. Число обращений в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы увеличилось в два раза, сообщила заместитель главного врача Елена Сильченко.

Медики отмечают, что обращаются и взрослые и дети, чаще всего причина обращения – высокая температура.

При этом две трети обратившихся всё же не нуждаются в госпитализации и могут лечиться амбулаторно. Температурная реакция свидетельствует о том, что организм борется с инфекциями, поясняют медики.

Заместитель главного врача по лечебной работе инфекционной больницы Улан-Удэ Елена Сильченко рассказала о том, в каких случаях родителям необходимо обращаться за медицинской помощью:

- Если температура не спадает в течение нескольких дней;
- Если ребёнок жалуется на головную боль и рвоту. У маленьких детей это постоянный плач;
- Появление сыпи, не исчезающей при надавливании и при растяжении;
- Если ребёнок стал вялый, адинамичный, если маленький ребёнок, то с ним нельзя установить зрительный контакт;
- Если у ребёнка появились судороги;
- Если ребёнок плохо мочится, не ходит в туалет более пяти часов;
- Все виды нарушения дыхания (учащённое, не путать с одышкой при температуре). Если при нормальной температуре у ребёнка сохраняется затруднённое дыхание

- Вы дома можете оказать помощь себе или вашему ребёнка – дать жаропонижающее, применить физические методы охлаждения (обтирание тёплой водой). Обтирать нужно постоянно, не прерываясь. Хорошим жаропонижающим эффектом считается снижение температуры на один-полтора градуса. То есть, если это была температура 39,5, то снижение температуры до 38 – это хорошая эффективность проведённой помощи, - пояснила Елена Сильченко.

В группы риска входят: дети до шести месяцев, у которых ещё нет своего иммунитета; дети с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.

ОРВИ школы грипп

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