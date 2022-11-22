В Бурятии рассказали о судьбе мальчика, едва не погибшего из-за дистрофии

Он учится в школе-интернате и мечтает стать врачом
В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) поделились новостями о 15-летнем жителе Бурятии, который в начале года назад оказался на грани жизни и смерти. В январе его привезли в Улан-Удэ из далёкого села. Мальчик был истощён из-за тяжёлого недуга – он не мог самостоятельно сделать и шага и даже пошевелить конечностями.
Даже малейшее движение вызывало у школьника сильнейшие боли. В ДРКБ ребёнку сделали срочную операцию, которая буквально спасла ему жизнь. Потом долго выхаживали его в отделении анестезиологии и реанимации. Медикам пришлось биться буквально за каждый грамм веса
В апреле мальчику сделали реконструктивно-пластическую операцию по восстановлению физиологической функции желудочно-кишечного тракта. Её провели уже в российской детской клинической больнице в Москве. Именно из-за проблем с ЖКТ ребёнок не мог ходить.
Недавно ему исполнилось 15 лет. Сотрудники ДРКБ решили встретиться с юным пациентом во время очередной командировки на его малую родину – Кижингу. Сейчас он учится в школе-интернате.
Тётя, взявшая мальчика под опеку, создала для него хорошие условия. Особенно порадовалась успехам подростка Ольга Дашиева – старшая медсестра ДРКБ: за месяц совместного пребывания на лечении в Москве они стали большими друзьями.
Медсестра передала мальчику привет от сотрудников больницы. Он очень обрадовался, что его помнят. Кстати, наш 15-летний земляк признался, что теперь и сам мечтает стать врачом.
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