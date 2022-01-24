В Бурятии поставили на ноги истощённого после болезни мальчика





Сотрудники детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Улан-Удэ рассказали об истории своего юного пациента, которого поставили на ноги. Пока мальчик передвигается с помощью ходунков, но совсем недавно он не мог сделать и шага.Ребёнок поступил в ДРКБ из далёкого села в тяжёлом состоянии, совсем истощённый из-за тяжёлой болезни. После очередного этапа операции ребёнка долго выхаживали в отделении анестезиологии и реанимации. Каждое небольшое движение вызывало сильнейшие боли.Врачи и медперсонал разных специальностей и отделений боролись за каждый грамм прибавки веса, реабилитологи проводили усиленные процедуры. Благодаря спонсорской помощи ребёнок получил индивидуальные тренажёры.- И вот результат - набрался сил, суставчики и мышцы разработаны так, что теперь он передвигается самостоятельно! Скоро нашему пациенту лететь в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, на проведение реконструктивно-пластической операции. Для медперсонала ДРКБ он уже родной человек, и все искренне желают и очень стараются чтобы мальчишка быстрее выздоровел! – поделились сотрудники детской республиканской больницы.На видео, которое опубликовали на своей странице, видно разницу. На первом отрезке запечатлено, как мальчик неуверенно и бессильно пытается делать шаги, а врачи объясняют принцип работы ходунков. Спустя три недели ребёнок уже самостоятельно идёт по больничным коридорам.Подписчики радуются успехам юного пациента в комментариях: «Скорейшего выздоровления тебе, малыш», «Поправляйся! Врачам и медперсоналу огромное спасибо за ваш труд», «Как много зависит от главного врача! Молодец Дмитриев и его коллеги!», «Спасибо огромное за ваш труд».